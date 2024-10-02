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Законодательство РК

Казахстанцам пообещали таунхаусы и обманули почти на полмиллиарда тенге

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строительная спецтехника , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 10:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Западно-Казахстанской области недобросовестных застройщиков приговорили к лишению свободы. Об этом 2 октября 2024 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что государственный обвинитель прокуратуры Уральска доказал вину двоих подсудимых в совершении ими мошеннических действий в особо крупном размере.

"Подсудимые в суде вину не признали, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими. Однако суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 6 и 7 лет лишения свободы".Прокуратура Западно-Казахстанской области

Судом установлено, что лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить денежные средства от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства.

"Для достижения преступной цели в социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений они размещали информацию с предложением строительства таунхаусов. Создавая видимость предпринимательской деятельности, злоумышленники, не имея земельных участков под строительство таунхаусов, получали денежные средства от заказчиков и в последующем внушали доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении договора строительного подряда".Прокуратура Западно-Казахстанской области

Получив денежные средства, по данным надзорного органа, застройщики обещали в установленные договором сроки произвести строительство заветного для пострадавших жилья, однако фактически его не исполняли на протяжении длительного времени, продолжая вводить в заблуждение.

"Строительство жилья так и не произошло, тем самым 32 потерпевшим причинен ущерб в размере 490 888 000 тенге, который приговором суда в пользу потерпевших взыскан в полном объеме".Прокуратура Западно-Казахстанской области

Как отметили в областной прокуратуре, за текущий год в стране увеличился рост случаев недобросовестного поведения застройщиков, которые вводят в заблуждение граждан, обещая выгодные условия при покупке жилья и не выполняя свои обязательства.

"Такие действия не только нарушают права потребителей, но и наносят серьезный урон экономике. Согласно ст. 190 ("Мошенничество") УК РК, в том числе в сфере недвижимости, является уголовно наказуемым деянием. Прокуратура Западно-Казахстанской области призывает граждан быть бдительными, тщательно проверять репутацию застройщиков и сообщать о любых подозрительных действиях", – заключили в надзорном органе.

25 сентября 2024 года стало известно, что астанчанку приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество в сфере ипотечного кредитования.

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