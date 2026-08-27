Понизили и перевели: что стало со спасателями после случая с обрушением фасада в Астане

Сотрудник пожарной части №9 ДЧС Астаны Аян Кемпиров 27 августа 2026 года дал показания в суде по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

В суде он выступил в качестве свидетеля. У спасателя уточнили его нынешнюю должность и должность, которую он занимал в день трагедии.

"Сейчас я пожарный, до этого был командиром отделения", – сказал Аян Кемпиров.

На вопрос, понизили ли его в связи с этим случаем, свидетель ответил утвердительно.

Он также рассказал о дальнейшей судьбе его коллег, которые были с ним на выезде при обрушении фасада.

"Не знаю, не могу ничего сказать. Раимбек перевелся в другой регион. Нурсултан работает, также пожарным", – отметил свидетель.

Ранее мы писали, что спасатели не зафиксировали происходящее на видео из-за неисправной камеры.

26 августа суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.