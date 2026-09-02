Кирпичи из осколков и нет раствора – новые подробности обрушения фасада дома в Астане

Свидетель Валерия Самсонова 2 сентября 2026 года дала показания в суде по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она рассказала новые подробности о состоянии дома.

"Я больше 20 лет живу в доме. Как житель, я не могла повлиять на состояние дома. Если изначально построили из кирпича, который из осколков, "бой" называется кирпича, и нет ничего, даже раствора нет. Это мы увидели, когда все сняли. Получается, такой же кирпич находится с нашей стороны, и мы боимся, что в любой момент у нас будет обрушение. Недавно посмотрела, что закрыт и маленький проход, и кондиционеры лежат, кажется, несколько", – сказала Самсонова.

Сторона защиты уточнила у свидетеля, обращались ли жители дома к представителю застройщика.

"Мы узнали, что застройщик умер. Больше мы ничего не предпринимали. Мы вызывали ЧС, что идет расхождение, чтобы поставили ограждение между нашим домом и мусоркой. Сейчас начнутся морозы, непогода будет, и кирпичи могут упасть в любой момент", – отметила женщина.

Ранее Самсонова рассказывала об увеличении трещины в доме. О еще одном обрушении читайте в материале.

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.