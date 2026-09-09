Они все продали свои квартиры: подсудимая по делу Улданы Мырзуан сделала заявление
Фото: Zakon.kz
Подсудимая по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан на суде 9 сентября 2026 года рассказала, когда она узнала о технической экспертизе 2017 года, передает корреспондент Zakon.kz.
Сауле Жубаниязова отметила, что только 31 августа 2026 года ознакомилась с техэкспертизой от 2017 года, согласно которой еще тогда на здании фиксировали трещины в местах сопряжения стен и локальные разрушения облицовочного слоя. По ее словам, она не знала о существовании данной экспертизы, когда была избрана председателем ОСИ.
"В 2025 году у нас был покупатель – мама планировала продажу, чтобы школа ближе была. Ребенок пошел тогда в первый класс. Не было трещин, и не было жалоб жителей, и мы сами их не видели, мы не планировали продавать квартиру. То есть, я не могла знать об этих трещинах и не видела их. Если бы я могла знать или видела бы их, я наверное, скорее всего, продала бы квартиру, как это сделали те, кто знал об этой экспертизе", – заявила она.
Прокурор поинтересовался, кого имеет в виду подсудимая.
"Два ревизора, например, как сказала Ахметова (предыдущий председатель ОСИ. – Прим. ред.), сама Ахметова, Жанпеисова – они все отсутствуют в нашем доме. Они продали квартиры. А я, которая якобы знала об этой экспертизе, еще и взяла управление, стала председателем ОСИ. Это не поддается логике. Тем более с той стороны никаких трещин не было", – добавила Сауле Жубаниязова.
Ранее специалист в области строительной деятельности Вероника Лобаева рассказала, почему жители не могли самостоятельно устранить дефекты фасада жилого дома, часть которого обрушилась.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript