Они все продали свои квартиры: подсудимая по делу Улданы Мырзуан сделала заявление

Подсудимая по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан на суде 9 сентября 2026 года рассказала, когда она узнала о технической экспертизе 2017 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Сауле Жубаниязова отметила, что только 31 августа 2026 года ознакомилась с техэкспертизой от 2017 года, согласно которой еще тогда на здании фиксировали трещины в местах сопряжения стен и локальные разрушения облицовочного слоя. По ее словам, она не знала о существовании данной экспертизы, когда была избрана председателем ОСИ.

"В 2025 году у нас был покупатель – мама планировала продажу, чтобы школа ближе была. Ребенок пошел тогда в первый класс. Не было трещин, и не было жалоб жителей, и мы сами их не видели, мы не планировали продавать квартиру. То есть, я не могла знать об этих трещинах и не видела их. Если бы я могла знать или видела бы их, я наверное, скорее всего, продала бы квартиру, как это сделали те, кто знал об этой экспертизе", – заявила она.

Прокурор поинтересовался, кого имеет в виду подсудимая.

"Два ревизора, например, как сказала Ахметова (предыдущий председатель ОСИ. – Прим. ред.), сама Ахметова, Жанпеисова – они все отсутствуют в нашем доме. Они продали квартиры. А я, которая якобы знала об этой экспертизе, еще и взяла управление, стала председателем ОСИ. Это не поддается логике. Тем более с той стороны никаких трещин не было", – добавила Сауле Жубаниязова.

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