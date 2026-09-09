Предпенсионный возраст: какие права и гарантии предусмотрены законом
Исмагулов отметил, что сам факт достижения работником "предпенсионного" возраста не может служить основанием для ущемления его трудовых прав либо прекращения трудовых отношений.
"Предпенсионный возраст – не основание для увольнения. Важно различать "предпенсионный" и пенсионный возраст: первый означает период до достижения установленного пенсионного возраста, а второй – его наступление, при котором возможно прекращение трудового договора. Сокращение работников "предпенсионного" возраста допускается, но только при строгом соблюдении установленной Трудовым кодексом процедуры", – отметил спикер.
По его словам, согласно статье 53 Трудового кодекса РК, работникам, которым до пенсионного возраста осталось менее двух лет, предоставляется особая гарантия. Их нельзя уволить в связи с сокращением численности или штата, либо из-за несоответствия занимаемой должности по причине недостаточной квалификации. Кроме того, работники старшего возраста имеют право на безопасные условия труда, охрану труда и достоверную информацию об условиях работы.
"Если состояние здоровья не позволяет выполнять определенную работу, решение принимается на основании медицинского заключения, а не мнения работодателя. Сам возраст не может быть основанием для признания работника нетрудоспособным. "Предпенсионный" возраст не ограничивает трудовые права работника. Статья 6 Трудового кодекса запрещает дискриминацию в сфере труда по возрасту", – резюмировал Ерлан Исмагулов.
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