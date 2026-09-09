#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
454.46
527.72
5.25
Общество

Предпенсионный возраст: какие права и гарантии предусмотрены законом

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 16:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Ерлан Исмагулов на брифинге 9 сентября 2026 года разъяснил трудовые права тех, кому до пенсии осталось менее двух лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Исмагулов отметил, что сам факт достижения работником "предпенсионного" возраста не может служить основанием для ущемления его трудовых прав либо прекращения трудовых отношений.

"Предпенсионный возраст – не основание для увольнения. Важно различать "предпенсионный" и пенсионный возраст: первый означает период до достижения установленного пенсионного возраста, а второй – его наступление, при котором возможно прекращение трудового договора. Сокращение работников "предпенсионного" возраста допускается, но только при строгом соблюдении установленной Трудовым кодексом процедуры", – отметил спикер.

По его словам, согласно статье 53 Трудового кодекса РК, работникам, которым до пенсионного возраста осталось менее двух лет, предоставляется особая гарантия. Их нельзя уволить в связи с сокращением численности или штата, либо из-за несоответствия занимаемой должности по причине недостаточной квалификации. Кроме того, работники старшего возраста имеют право на безопасные условия труда, охрану труда и достоверную информацию об условиях работы.

"Если состояние здоровья не позволяет выполнять определенную работу, решение принимается на основании медицинского заключения, а не мнения работодателя. Сам возраст не может быть основанием для признания работника нетрудоспособным. "Предпенсионный" возраст не ограничивает трудовые права работника. Статья 6 Трудового кодекса запрещает дискриминацию в сфере труда по возрасту", – резюмировал Ерлан Исмагулов.

13 августа 2026 года заместитель руководителя столичного Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Ляззат Сартымбетова рассказала, кому в Казахстане могут сократить рабочий день по состоянию здоровья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, трудоустройство, работодатель, работодатели, работник, работники, сотрудник, сотрудники, профессия, профессии, работа
16:38, 11 августа 2026
Сезонная работа в Казахстане: какие выплаты обязан сделать работодатель
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
18:23, 14 апреля 2026
Десятки миллионов тенге задолжали столичные предприятия своим работникам
Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод
18:43, 14 апреля 2026
Названа наиболее травмоопасная отрасль в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Татьяна Сорокопудова представила Казахстан на курсе УЕФА в Швейцарии
17:45, Сегодня
Татьяна Сорокопудова представила Казахстан на курсе УЕФА в Швейцарии
Логотип Азиатских игр
17:15, Сегодня
Нагою затопило перед Азиадой, но переноса соревнований не будет
Джош Хокит на фотосессии
17:03, Сегодня
Хокит считает Павловича самым удобным соперником для экс-чемпиона Перейры
Жибек Куламбаева в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
16:47, Сегодня
Жибек Куламбаева не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: