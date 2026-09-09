Предпенсионный возраст: какие права и гарантии предусмотрены законом

Руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Ерлан Исмагулов на брифинге 9 сентября 2026 года разъяснил трудовые права тех, кому до пенсии осталось менее двух лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Исмагулов отметил, что сам факт достижения работником "предпенсионного" возраста не может служить основанием для ущемления его трудовых прав либо прекращения трудовых отношений.

"Предпенсионный возраст – не основание для увольнения. Важно различать "предпенсионный" и пенсионный возраст: первый означает период до достижения установленного пенсионного возраста, а второй – его наступление, при котором возможно прекращение трудового договора. Сокращение работников "предпенсионного" возраста допускается, но только при строгом соблюдении установленной Трудовым кодексом процедуры", – отметил спикер.

По его словам, согласно статье 53 Трудового кодекса РК, работникам, которым до пенсионного возраста осталось менее двух лет, предоставляется особая гарантия. Их нельзя уволить в связи с сокращением численности или штата, либо из-за несоответствия занимаемой должности по причине недостаточной квалификации. Кроме того, работники старшего возраста имеют право на безопасные условия труда, охрану труда и достоверную информацию об условиях работы.

"Если состояние здоровья не позволяет выполнять определенную работу, решение принимается на основании медицинского заключения, а не мнения работодателя. Сам возраст не может быть основанием для признания работника нетрудоспособным. "Предпенсионный" возраст не ограничивает трудовые права работника. Статья 6 Трудового кодекса запрещает дискриминацию в сфере труда по возрасту", – резюмировал Ерлан Исмагулов.

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