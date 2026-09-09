В Астане на пять дней полностью перекроют движение на одном из важных перекрестков

Перекресток улицы Хусейн бен Талал и проспекта Аль-Фараби закроют из-за ремонтных работ в Астане с 10 по 15 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного акимата, движение автотранспорта будет полностью перекрыто.

"На данном участке подрядная организация проведет работы по устройству инженерных сетей и основания дорожного полотна". Пресс-служба акимата Астаны

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – подсказали в акимате.

Ранее мы писали, что в Алматы круглосуточно будут ремонтировать ЛЭП. Где в городе ограничат движение до 13 сентября, можно узнать тут.