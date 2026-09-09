Четыре автобусных маршрута изменят движение в Алматы с 10 сентября

В Алматы с 10 сентября 2026 года временно изменят схемы движения автобусов №111, №10, №10А и №22, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Транспортного холдинга уточнили, что все изменения связаны с ремонтными работами и перекрытием отдельных участков дорог.

К примеру, маршрут №111 изменится из-за реконструкции водопроводных сетей на улице Гастелло и улице Мусоргского в Жетысуском районе. В северном направлении автобус будет следовать по улицам Болтирик Шешен, Баянаульской и Жангельдина до конечной остановки на улице Баянаульской. В обратном направлении маршрут останется без изменений.

Маршруты №10 и №10А временно изменят схему движения из-за капитального ремонта дороги Алматы-1 – ст. Шамалган – Узынагаш и перекрытия участка улицы Аэродромной. Автобусы будут заезжать в поселок Боралдай, чтобы обеспечить транспортное обслуживание его жителей. Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.

Также с 10 сентября изменится маршрут №22 в связи с дорожно-ремонтными работами на участке от улицы Бекешева до улицы Абдильдина. В обоих направлениях автобус будет объезжать перекрытый участок по улице Килыбая Медеубекова (бывшая Карьерная).

"Измененные схемы движения всех четырех маршрутов будут действовать до завершения соответствующих ремонтных работ". Транспортный холдинг Алматы

Материал по теме Сразу 6 автобусных маршрутов изменят схему движения в Алматы

Также стоит помнить, что в Алматы с 22:00 9 сентября до 06:00 10 сентября 2026 года движение будет перекрыто на участке от ул. Каримова до ул. Розыбакиева.