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Общество

Четыре автобусных маршрута изменят движение в Алматы с 10 сентября

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 19:34 Фото: Zakon.kz
В Алматы с 10 сентября 2026 года временно изменят схемы движения автобусов №111, №10, №10А и №22, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Транспортного холдинга уточнили, что все изменения связаны с ремонтными работами и перекрытием отдельных участков дорог.

К примеру, маршрут №111 изменится из-за реконструкции водопроводных сетей на улице Гастелло и улице Мусоргского в Жетысуском районе. В северном направлении автобус будет следовать по улицам Болтирик Шешен, Баянаульской и Жангельдина до конечной остановки на улице Баянаульской. В обратном направлении маршрут останется без изменений.

Маршруты №10 и №10А временно изменят схему движения из-за капитального ремонта дороги Алматы-1 – ст. Шамалган – Узынагаш и перекрытия участка улицы Аэродромной. Автобусы будут заезжать в поселок Боралдай, чтобы обеспечить транспортное обслуживание его жителей. Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.

Также с 10 сентября изменится маршрут №22 в связи с дорожно-ремонтными работами на участке от улицы Бекешева до улицы Абдильдина. В обоих направлениях автобус будет объезжать перекрытый участок по улице Килыбая Медеубекова (бывшая Карьерная).

"Измененные схемы движения всех четырех маршрутов будут действовать до завершения соответствующих ремонтных работ".Транспортный холдинг Алматы

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 19:34
Сразу 6 автобусных маршрутов изменят схему движения в Алматы

Также стоит помнить, что в Алматы с 22:00 9 сентября до 06:00 10 сентября 2026 года движение будет перекрыто на участке от ул. Каримова до ул. Розыбакиева.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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