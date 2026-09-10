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Общество

В воздухе оказались загрязняющие вещества: нефтяную компанию оштрафовали после пожара

Город, грязный воздух, загрязнение, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 07:19 Фото: pexels
Нефтяную компанию привлекли к административной ответственности после пожара на месторождении Кульжан в Мангистауской области. Выяснилось, что на месте не соблюдались экологические требования, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, пожар произошел 7 августа 2026 года, после чего началась проверка. Как выяснилось, в результате пожара в атмосферный воздух были выброшены продукты горения, в том числе загрязняющие вещества. Произошла аварийная эмиссия в окружающую среду.

Аварийная эмиссия – это непредвиденное поступление загрязняющих веществ, значительно превышающее нормативы допустимого выброса, вызванное аварией или нарушением технологического процесса.

"В ходе проверки сотрудники установили, что ТОО Meerbusch, являющееся оператором объекта "Пункт сдачи нефти" на месторождении Кульжан, не соблюдало требования по охране окружающей среды, предусмотренные экологическим разрешением", – сообщили в Департаменте экологии.

По итогам проверки оператора объекта привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 326 КоАП РК (Невыполнение условий экологического разрешения). Компании назначен штраф в размере 648 750 тенге.

7 сентября 2026 года 120 тонн нефтепродуктов загорелись в Кызылорде. Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе, возникла угроза распространения огня.

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Камила Салкымбаева
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