События

Сразу 8 акимов оштрафованы в Павлодарской области

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 12:57 Фото: freepik
В Павлодарской области 8 акимов привлечены к административной ответственности за нарушение экологических требований. Об этом 7 апреля 2026 года заявили в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что прокуратура провела анализ на территории района Аккулы и выявила свыше 20 свалок твердых бытовых отходов, ни одна из которых не имеет разрешения на эмиссии в окружающую среду.

"Обнаружены несоответствия эколого-санитарным требованиям, а также отсутствие нормативно-технической документации, не налажена система мониторинга фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных отходах, для предупреждения их негативного воздействия на окружающую среду. Стихийно образованные полигоны не оборудованы системой мониторинга выбросов свалочного газа".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Как установлено, образовались они вследствие бесконтрольного размещения коммунальных отходов.

"В свою очередь местными исполнительными органами не обеспечено соблюдение экологических требований при управлении коммунальными отходами. В результате акимы восьми сельских округов привлечены к административной ответственности. Суммарно ими выплачены штрафы на 1,7 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

В соответствии с п. 4 ст. 13 Экологического кодекса РК, как напомнили в надзорном органе, сохранение природы и бережное отношение к ее ресурсам являются долгом и обязанностью всех физических и юридических лиц.

Материал по теме

Как наказать соседей за оставленный в подъезде мусор, рассказал юрист

26 марта 2026 года стало известно, что в Степногорске замакима привлекли к ответственности после проверки земельных участков на 52 млн тенге.

Динара Халдарова
Популярный маркетплейс Казахстана попал под штраф за рекламу холодного оружия
"Готовы выйти на бой": в сборной Канады объяснили отсутствие лидеров в матче с Казахстаном
