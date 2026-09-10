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Общество

В Казахстане предложили внезапно проверять АЗС из-за качества бензина

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 12:29 Фото: Zakon.kz
Депутат Курултая Асхат Рахимжанов 10 сентября 2026 года на заседании озвучил ряд предложений по усилению контроля за качеством топлива и защите автовладельцев, пострадавших из-за некачественного бензина, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что в последнее время информационное пространство буквально захлестнула волна обращений граждан, связанных с резким ухудшением качества автомобильного бензина марок АИ-95 и АИ-98.

"После заправки автомобили начинают работать нестабильно: выходят из строя форсунки, свечи зажигания, катализаторы и другие дорогостоящие узлы. В отдельных случаях владельцам приходится платить за ремонт от 200 тысяч до 600 тысяч тенге – для многих семей это серьезный удар по бюджету. И это не единичные случаи недобросовестной торговли. По данным Комитета технического регулирования и метрологии, в 2026 году в ходе контрольных закупок выявлены прямые факты подмены: в Алматы под видом бензина АИ-100 продавался продукт с превышением содержания серы более чем втрое, а в Кызылординской области под маркой АИ-95 реализовывался обычный АИ-92. И это далеко не единственные примеры – доля некачественных образцов ГСМ по итогам проверок остается значительной", – озвучил Асхат Рахимжанов.

По его мнению, особую тревогу вызывает то, что даже качественное топливо, произведенное на модернизированных нефтеперерабатывающих заводах, может терять свои характеристики уже на пути к потребителю – при транспортировке, хранении, перевалке и реализации.

"Да, часть 5 статьи 281 КоАП предусматривает ответственность за оборот некондиционных нефтепродуктов. Но одной нормы закона недостаточно. На практике крайне сложно оперативно установить, на каком именно звене цепочки – у производителя, на нефтебазе, у перевозчика или на конкретной АЗС – произошло ухудшение качества топлива. А гражданин, чей автомобиль вышел из строя после заправки, фактически остается один на один с необходимостью доказывать причинно-следственную связь между качеством бензина и полученным ущербом", – дополнил Асхат Рахимжанов.

Он заявил, что, руководствуясь статьей 48 Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", фракция ОСДП направляет правительству депутатский запрос с шестью конкретными предложениями.

"Первое – усилить государственный контроль качества нефтепродуктов, включая право на внезапный, без предупреждения, отбор проб на АЗС и нефтебазах, а также регулярные контрольные закупки с обязательной лабораторной экспертизой. Второе – внедрить сквозную цифровую прослеживаемость каждой партии топлива: от производителя или импортера до конкретной заправки, с QR-кодом на АЗС, по которому потребитель сможет узнать происхождение и результаты лабораторного контроля топлива еще до покупки", – продолжил депутат.

В-третьих, он предложил установить ответственность для конкретного участника цепочки поставок, по вине которого ухудшилось качество топлива, а не наказывать только конечного продавца.

"Четвертое – проанализировать правоприменительную практику по статье 281 КоАП и соразмерно усилить ответственность за реализацию и оборот некондиционного топлива, включая обязательное изъятие таких партий из оборота. Пятое – создать открытый государственный реестр результатов проверок качества топлива с указанием региона, АЗС, вида нарушения и принятых мер – чтобы граждане могли осознанно выбирать, где заправляться. И шестое – создать реальный механизм защиты пострадавших граждан: упростить доказывание причинно-следственной связи и предусмотреть компенсацию расходов на диагностику и ремонт с последующим взысканием этих сумм с виновного участника цепочки", – сказал Асхат Рахимжанов.

Он также заявил, что государство обязано гарантировать качество бензина не только на выходе с завода, но и в баке у каждого автовладельца.

Ранее депутат Жанарбек Ашимжанов предложил конкретизировать механизм ограничения регистрации в социальных сетях детей в возрасте до 16 лет.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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