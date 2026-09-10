В Казахстане назвали самый свадебный месяц 2026 года

Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи. В преддверии этой даты госкорпорация "Правительство для граждан" поделилась с Zakon.kz семейной статистикой.

Так, с января по август 2026 года в стране официально зарегистрировано 74 648 браков.

Особенно, уточняют специалисты, насыщенным оказался летний сезон. За три месяца свои отношения официально оформили более 38 тысяч пар.

"Самым свадебным месяцем стал июнь. В этом месяце было зарегистрировано более 15 тысяч браков. В августе семейный статус изменили 11 761 пара, а в июле – 11 674". Госкорпорация "Правительство для граждан"

Также отмечено, что больше всего новых семей появилось в городе Алматы – 12 344.

Далее следуют Астана, где зарегистрировали 9 074 брака, и Туркестанская область – 5 611.

День семьи в Казахстане учрежден в 2013 году по указу первого президента РК.

С 7 по 13 сентября 2026 года в стране проходит Неделя семьи. Каждый день посвящен отдельной теме – от преемственности поколений и осознанного создания семьи до здоровья детей, безопасности, семейного благополучия и совместного досуга родителей и детей.

Днем ранее, 9 сентября 2026 года, знаменитый пловец, первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин трогательно обратился к супруге, поздравив ее с годовщиной свадьбы.