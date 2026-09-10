#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
456.89
531.36
5.32
Общество

В Казахстане назвали самый свадебный месяц 2026 года

деревья, силуэты, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 13:03 Фото: pixabay
Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи. В преддверии этой даты госкорпорация "Правительство для граждан" поделилась с Zakon.kz семейной статистикой.

Так, с января по август 2026 года в стране официально зарегистрировано 74 648 браков.

Особенно, уточняют специалисты, насыщенным оказался летний сезон. За три месяца свои отношения официально оформили более 38 тысяч пар.

"Самым свадебным месяцем стал июнь. В этом месяце было зарегистрировано более 15 тысяч браков. В августе семейный статус изменили 11 761 пара, а в июле – 11 674".Госкорпорация "Правительство для граждан"

Также отмечено, что больше всего новых семей появилось в городе Алматы – 12 344.

Далее следуют Астана, где зарегистрировали 9 074 брака, и Туркестанская область – 5 611.

День семьи в Казахстане учрежден в 2013 году по указу первого президента РК.

С 7 по 13 сентября 2026 года в стране проходит Неделя семьи. Каждый день посвящен отдельной теме – от преемственности поколений и осознанного создания семьи до здоровья детей, безопасности, семейного благополучия и совместного досуга родителей и детей.

семья, график, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 13:03

Фото: gov.kz

Днем ранее, 9 сентября 2026 года, знаменитый пловец, первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин трогательно обратился к супруге, поздравив ее с годовщиной свадьбы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
невеста с букетом и жених на свадьбе
13:31, 12 сентября 2025
Почти 156 тысяч казахстанцев перестали быть свободными в 2025 году
Сколько новых семей появилось в 2024 году в Казахстане
10:11, 15 мая 2024
Сколько новых семей появилось в Казахстане в 2024 году
Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке
10:12, 23 декабря 2024
Назван самый "свадебный" город Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи
14:12, Сегодня
Гейджи назвал ключевые ошибки Топурии в титульном бою в Белом доме
Елена Рыбакина на приеме на турнире в Торонто
13:57, Сегодня
"Это не работает": о чём спорили Рыбакина и Вуков в четвертьфинале US Open
Даниял Сапенов
13:44, Сегодня
17-летний Даниял Сапенов поборется за медали шахматной Олимпиады
Полузащитник &quot;Тобыла&quot; Александр Зуев пропустит предстоящий матч против &quot;Кайрата&quot;
13:37, Сегодня
Полузащитник "Тобыла" Александр Зуев пропустит предстоящий матч против "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: