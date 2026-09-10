Перекрытие на Абылай хана в Алматы: водителям советуют планировать ночной маршрут

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ будут введены временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского акимата уточнили, что движение будет перекрыто на участке между улицами Макатаева и Маметовой с 22:00 10 сентября до 06:00 11 сентября 2026 года.

В этот же период движение будет ограничено от проспекта Райымбека до улицы Тузова.

Дорожные специалисты подчеркнули, что сроки проведения работ могут быть скорректированы с учетом технологических процессов.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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