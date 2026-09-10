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Общество

Перекрытие на Абылай хана в Алматы: водителям советуют планировать ночной маршрут

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, пробка, пробки , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:38 Фото: unsplash
В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ будут введены временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского акимата уточнили, что движение будет перекрыто на участке между улицами Макатаева и Маметовой с 22:00 10 сентября до 06:00 11 сентября 2026 года.

В этот же период движение будет ограничено от проспекта Райымбека до улицы Тузова.

Дорожные специалисты подчеркнули, что сроки проведения работ могут быть скорректированы с учетом технологических процессов.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы
карта, Алматы, перекрытие, ремонт, дороги, ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:38

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Ограничения ждут и жителей Астаны. Там на пять дней полностью перекроют движение на одном из важных перекрестков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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