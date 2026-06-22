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Право

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением из-за лазеров и БПЛА

Диспетчерская, самолёт , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 11:05 Фото: Zakon.kz/Радмир Фахрутдинов
Сегодня, 22 июня 2026 года, в Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана напомнили про уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном, сообщает Zakon.kz.

Так, в надзорном органе отметили, что 16 июля 2025 года в Уголовный кодекс РК внесены изменения, устанавливающие ответственность за создание помех управлению воздушным судном путем наведения лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов (ст. 352-1 УК РК, вступила в законную силу 16 сентября того же года).

Статья предусматривает ответственность от уголовного проступка до тяжкого преступления.

В Генпрокуратуре уточнили, что санкции варьируются от штрафа до 10 лет лишения свободы в случае наступления тяжких последствий.

"Предупреждаем, что уголовная ответственность за данное деяние наступает с 16 лет, а в случае совершения противоправных действий несовершеннолетними, не достигшими этого возраста, их родители или законные представители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 127 КоАП РК за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за поведением несовершеннолетних".Пресс-служба ГП РК

Также сообщается, что в Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание с участием представителей Департамента полиции на транспорте, Комитета по координации профилактики правонарушений Министерства внутренних дел и Комитета гражданской авиации Министерства транспорта.

Рассмотрены вопросы эффективности профилактической работы по предупреждению фактов ослепления пилотов воздушных судов лазерными устройствами при посадке и наборе высоты.

"Отмечено, что использование лазерных устройств в отношении воздушных судов создает реальную угрозу безопасности полетов, жизни и здоровью пассажиров и членов экипажей, а также может повлечь серьезные последствия для гражданской авиации".Пресс-служба ГП РК

По итогам обсуждения выработан комплекс организационных, профилактических и правоохранительных мер, реализация которых направлена на укрепление авиационной безопасности, повышение эффективности межведомственного взаимодействия и предупреждение правонарушений, создающих угрозу жизни и здоровью пассажиров и членов экипажей воздушных судов.

"Участники совещания договорились о том, что в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания по каждому подобному факту будут возбуждаться уголовные дела, организовано патрулирование районов предполагаемого расположения источников лазерного излучения, а также обеспечено своевременное установление и задержание виновных лиц. Пилоты и авиакомпании ориентированы на информирование правоохранительных органов обо всех случаях воздействия на экипажи воздушных судов".Пресс-служба ГП РК

10 июля 2025 года в Минюсте сообщили, что в Уголовном кодексе Казахстана появится новая статья – ст. 352-1, устанавливающая ответственность за создание помех управлению воздушным судном.

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9 сентября Уголовный кодекс РК дополнили несколькими статьями. 16 сентября они вступили в силу, в том числе и новая ст. 352-1.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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