Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением из-за лазеров и БПЛА

Сегодня, 22 июня 2026 года, в Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана напомнили про уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном, сообщает Zakon.kz.

Так, в надзорном органе отметили, что 16 июля 2025 года в Уголовный кодекс РК внесены изменения, устанавливающие ответственность за создание помех управлению воздушным судном путем наведения лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов (ст. 352-1 УК РК, вступила в законную силу 16 сентября того же года).

Статья предусматривает ответственность от уголовного проступка до тяжкого преступления.

В Генпрокуратуре уточнили, что санкции варьируются от штрафа до 10 лет лишения свободы в случае наступления тяжких последствий.

"Предупреждаем, что уголовная ответственность за данное деяние наступает с 16 лет, а в случае совершения противоправных действий несовершеннолетними, не достигшими этого возраста, их родители или законные представители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 127 КоАП РК за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за поведением несовершеннолетних". Пресс-служба ГП РК

Также сообщается, что в Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание с участием представителей Департамента полиции на транспорте, Комитета по координации профилактики правонарушений Министерства внутренних дел и Комитета гражданской авиации Министерства транспорта.

Рассмотрены вопросы эффективности профилактической работы по предупреждению фактов ослепления пилотов воздушных судов лазерными устройствами при посадке и наборе высоты.

"Отмечено, что использование лазерных устройств в отношении воздушных судов создает реальную угрозу безопасности полетов, жизни и здоровью пассажиров и членов экипажей, а также может повлечь серьезные последствия для гражданской авиации". Пресс-служба ГП РК

По итогам обсуждения выработан комплекс организационных, профилактических и правоохранительных мер, реализация которых направлена на укрепление авиационной безопасности, повышение эффективности межведомственного взаимодействия и предупреждение правонарушений, создающих угрозу жизни и здоровью пассажиров и членов экипажей воздушных судов.

"Участники совещания договорились о том, что в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания по каждому подобному факту будут возбуждаться уголовные дела, организовано патрулирование районов предполагаемого расположения источников лазерного излучения, а также обеспечено своевременное установление и задержание виновных лиц. Пилоты и авиакомпании ориентированы на информирование правоохранительных органов обо всех случаях воздействия на экипажи воздушных судов". Пресс-служба ГП РК

10 июля 2025 года в Минюсте сообщили, что в Уголовном кодексе Казахстана появится новая статья – ст. 352-1, устанавливающая ответственность за создание помех управлению воздушным судном.

9 сентября Уголовный кодекс РК дополнили несколькими статьями. 16 сентября они вступили в силу, в том числе и новая ст. 352-1.