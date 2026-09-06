Сильные дожди, град и шквал: погода в Казахстане на 7 сентября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 7 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. В западных и южных регионах пройдут дожди с грозами, на западе временами ожидаются сильный дождь, град и шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра, в южных областях – пыльная буря. Ночью и утром в западных регионах ожидается туман.

Высокая пожарная опасность прогнозируется на северо-западе Костанайской области, северо-западе и юге области Абай, северо-востоке и северо-западе Актюбинской, севере и в центре Карагандинской, севере Алматинской области, в области Жетысу, на севере и юго-востоке Западно-Казахстанской, севере и юге Павлодарской, юго-востоке Восточно-Казахстанской, западе, севере и юге Акмолинской, востоке и юге Северо-Казахстанской области.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Актюбинской областях, области Улытау, на юге, юго-востоке и в центре Костанайской, западе, востоке и в центре Алматинской области, а также на юге и востоке области Жетысу.

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