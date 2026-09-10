Кирпичи отходят от стен, крыша протекает: жители Актобе боятся за свои жизни

В Актобе на глазах у жильцов отходит от стен кирпичная кладка в аварийном доме. Восемь семей каждый день наблюдают, как в двухэтажном ветхом здании появляются все новые щели, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, весной после многочисленных обращений жильцов сюда, наконец, приехали специалисты. Провели техническое обследование – и фактически вынесли дому приговор. В заключении указано: кирпичная облицовка отслоилась уже примерно на треть, в несущих стенах – трещины, к тому же часть сместилась, а само здание дало осадку.

"Вот сейчас дождь пошел, мы опять переживаем, что все это опять отойдет. Оно с каждым дождем все больше и больше отходит. Стекла уже ведет. Это ладно, если один кирпич просто сам по себе упадет – он же дом поведет за собой. Это очень опасно". Алена Гумма

Отмечается, что дом построен 62 года назад из деревянных щитов. На момент обследования часть конструкций уже сгнила. Крыша повреждена практически по всей площади – во время дождей вода попадает в подъезды и квартиры. А состояние электропроводки жильцы называют отдельной угрозой: провода постоянно искрят.

Специалисты прямо указали: ремонтно-восстановительные работы проводить невозможно. Единственный вариант – расселять людей. Но ждать быстрого решения пока не приходится. В акимате признают: дом аварийный. Но он далеко не единственный.

"В данное время по городу Актобе 41 аварийный дом есть. Внутри есть Тургенева, 2. Тоже признан аварийным в данное время. По дому ведутся работы. Готовим документы на реквизицию". Завсектором отдела жилищной инспекции акимата г. Актобе Асима Омарова

Ранее сообщалось, что депутаты предложили изменить правила управления жилыми домами в Казахстане.