Генпрокуратура добилась пересмотра дела о гибели рабочих в Кызылординской области

Генеральная прокуратура Казахстана добилась пересмотра иска по делу о гибели двух рабочих в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Известно, что рабочие погибли от отравления сероводородом во время очистки канализационных труб. По этому делу бывший директор и мастер государственного коммунального предприятия (ГКП) были осуждены по части 4 статьи 156 УК. Суд также взыскал с них материальный и моральный ущерб в пользу потерпевших.

Позже представитель потерпевшего обратился в Генеральную прокуратуру, сообщив, что осужденные не выплачивают присужденный ущерб.

Однако при изучении дела прокуратура установила, что, согласно заключению инспекции труда, вина погибших рабочих составляла 0%, тогда как вина работодателя – 100%.

В прокуратуре отметили, что, согласно Гражданскому кодексу и разъяснениям Верховного суда, предприятие, деятельность которого связана с повышенной опасностью, должно возмещать вред, причиненный этим источником.

В связи с этим Генпрокуратура внесла кассационный протест, потребовав пересмотреть решение в части гражданского иска и привлечь ГКП в качестве гражданского ответчика.

"Кассационный суд удовлетворил протест прокурора, отменил судебные акты в части гражданского иска и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в ином составе". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

20 августа 2026 года сообщалось, что в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области двое работников местного коммунального предприятия потеряли сознание во время очистки канализационных труб.