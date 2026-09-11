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Общество

Генпрокуратура добилась пересмотра дела о гибели рабочих в Кызылординской области

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 11:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральная прокуратура Казахстана добилась пересмотра иска по делу о гибели двух рабочих в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Известно, что рабочие погибли от отравления сероводородом во время очистки канализационных труб. По этому делу бывший директор и мастер государственного коммунального предприятия (ГКП) были осуждены по части 4 статьи 156 УК. Суд также взыскал с них материальный и моральный ущерб в пользу потерпевших.

Позже представитель потерпевшего обратился в Генеральную прокуратуру, сообщив, что осужденные не выплачивают присужденный ущерб.

Однако при изучении дела прокуратура установила, что, согласно заключению инспекции труда, вина погибших рабочих составляла 0%, тогда как вина работодателя – 100%.

В прокуратуре отметили, что, согласно Гражданскому кодексу и разъяснениям Верховного суда, предприятие, деятельность которого связана с повышенной опасностью, должно возмещать вред, причиненный этим источником.

В связи с этим Генпрокуратура внесла кассационный протест, потребовав пересмотреть решение в части гражданского иска и привлечь ГКП в качестве гражданского ответчика.

"Кассационный суд удовлетворил протест прокурора, отменил судебные акты в части гражданского иска и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в ином составе".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

20 августа 2026 года сообщалось, что в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области двое работников местного коммунального предприятия потеряли сознание во время очистки канализационных труб.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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