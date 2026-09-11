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Общество

17-летний казахстанский повар из списка Forbes раскрыл, кто стоит за его успехом

Даулет Тантаев, повар, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 12:17 Фото: Instagram/yuniypovar
17-летний казахстанский фуд-блогер Дулат Тантаев, известный под псевдонимом "Юный Повар", решил раскрыть секрет своего успеха и рассказал, кто стоит за его популярностью, сообщает Zakon.kz.

11 сентября 2026 года казахстанец опубликовал видео на своей странице в Instagram. В нем он отметил, что в 14 лет получил золотую кнопку YouTube. Уже в 17 лет вошел в престижный рейтинг Forbes Kazakhstan "30 до 30".

Золотая кнопка YouTube – это официальная награда, которую видеосервис вручает авторам каналов, преодолевших отметку в 1 миллион подписчиков.

"Все думают, что я один достиг всего. Но нет. За этим успехом стоим я и мой брат. Мы вместе много трудимся. Фудблог – это очень сложно", – уточнил Тантаев.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 12:17
Юный блогер очаровал Казнет рецептом бабушкиных огурцов

Поэтому, продолжил повар, они и отправились на заслуженный отдых в Дубай.

Тантаев начал увлекаться кулинарией и снимать свои первые видеоролики еще в 11 лет. Несмотря на критику со стороны некоторых учителей и скептиков, утверждавших, что готовка – "не мужское дело", он не бросил свое хобби. Благодаря своему блогу и коммерческим проектам юный шеф-повар смог самостоятельно приобрести квартиру, автомобиль, а также обустроить современную кухню для съемок. Его главная цель – стать шеф-поваром №1 в мире.

По последним данным, на его YouTube-канал подписано более 4 млн человек, а аудитория в Instagram превышает 2 млн подписчиков.

Немного ранее мы писали о том, как шестилетний барабанщик из Шымкента покорил Казнет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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