Новая ветка метро до аэропорта Алматы и пробивка улиц: какие изменения ждут город

При уточнении бюджета Алматы отдельный блок предусмотрели на развитие транспортной инфраструктуры: в городе продолжат развитие метро, дорог и общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на заседании маслихата 11 сентября 2026 года руководитель Управления экономики и финансов Алматы Бауыржан Кудайбергенов, до конца года планируется ввести в эксплуатацию станцию метро "Калкаман". В этом году также началось строительство участка от станции "Калкаман" до станции "Барлык".

Для дальнейшего расширения сети метро будет разработана проектно-сметная документация второй линии от станции "Жибек жолы" до аэропорта.

В дорожной сфере продолжат строить пр. Рыскулова до границы города, продлевать ул. Муканова от ул. Гоголя до пр. Райымбека и пр. Райымбека до Восточной объездной автомобильной дороги.

"До конца года планируется завершить строительство дорог в микрорайонах Акжар и Теректы. Также продолжится строительство дорог и инженерных коммуникаций в полицентре "Западные ворота", – сообщил Кудайбергенов.

Дополнительные средства предусмотрены и на субсидирование общественного транспорта – автобусных перевозок и метрополитена.

В Алматы также идут работы по комплексному благоустройству Парка первого президента и восьми улиц – Сатпаева, Розыбакиева, Жарокова, Тимирязева, Жандосова, Масанчи, Сейфуллина и Абая. Общая протяженность участков составляет около 34 км.