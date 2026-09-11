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Общество

"Ваш счет заблокируют": казахстанцев предупредили о тревожных звонках и сообщениях

тревожный звонок, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:01 Фото: pexels
Органы государственных доходов не звонят налогоплательщикам с требованиями назвать коды, пароли и личные данные. Об этом казахстанцам напомнили 11 сентября 2026 года в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Ведомство заверило: сотрудники органов государственных доходов не проводят обзвоны налогоплательщиков и не требуют по телефону коды из SMS, пароли, данные электронной цифровой подписи, реквизиты банковских карт или иные персональные сведения.

Налоговые органы не сообщают по телефону о "несданной декларации", "ошибках в отчетности", "расследовании" или "немедленной блокировке банковских счетов". Они не направляют такие уведомления через WhatsApp, Telegram, незнакомые номера и не предлагают "срочно решить вопрос" или перейти по сторонней ссылке.

"Официальные уведомления органов государственных доходов поступают только в Кабинет налогоплательщика на порталах kgd.gov.kz и eGov.kz, а также через систему электронного документооборота. Проверить наличие обязательств, уведомлений и задолженности можно самостоятельно в личном кабинете, в приложениях e-Salyq Azamat и e-Salyq Business", – напомнили в ведомстве.

Если же уведомление не исполнено в установленный законодательством срок, меры взыскания применяют в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, а не по телефонному звонку.

"Если вам позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками налоговых органов, и попросили назвать код, пароль или данные ЭЦП – немедленно прекратите разговор. Не переходите по присланным ссылкам и не устанавливайте приложения по их указанию", – обратился Департамент государственных доходов по Мангистауской области.

10 сентября 2026 года Генеральная прокуратура предупредила казахстанцев о новой схеме мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками eGov. Только за последний месяц в стране зафиксировано почти таких 30 фактов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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