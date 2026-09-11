Президент наградил участников Всемирных игр кочевников 2026

11 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан и вручил их лично, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за высокие спортивные достижения, а также особый вклад в организацию и проведение VI Всемирных игр кочевников в городе Бишкеке награждены:

орденом "Құрмет"

Айдархан Нұрдәулет Мырзаханұлы – спортсмен КГУ "Спортивный клуб "Шардара Армспорт", Туркестанская область

Алимжанов Еркин Кайнулдинович – тренер РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями", город Астана

Ахметов Диас Берикович – тренер РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Ахмолдин Эдуард Ахметжанович – тренер РОО "Qazaq Jockey Club", город Алматы

Әбілқасымов Нұржан Бекқасымұлы – тренер РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Бадашев Елдос Альмаханбетович – тренер РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Базарбаев Берикбол Ибекенович – частный предприниматель, область Жетысу

Байзаков Бактияр Болатович – частный предприниматель, Павлодарская область

Байкенов Асланбек Жакупбекович – жокей РОО "Qazaq Jockey Club", город Алматы

Бекмусаев Жанбатыр Сайлауович – тренер РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Есен Ахмет Жалғасұлы – спортсмен КГКП "Профессиональный спортивный клуб "Жетісу" по национальным видам спорта", город Талдыкорган

Жакапбаева Айнур Абсадыковна – тренер РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Зкрияев Биғали Жеңісұлы – тренер ГККП "Детско-юношеский центр физического воспитания "Өркен" акимата города Астаны"

Избасаров Сырым Нуржанулы – тренер-преподаватель ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта"

Кабдоллаева Аяш Советбековна – учитель КГКП "Дом детского творчества поселка Глубокое", Глубоковский район Восточно-Казахстанской области

Келдіқұлов Ғани Құдайбергенұлы – тренер РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Кунтуган Арманбек – тренер РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Мустафин Канат Султангазынович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта

Ныгманов Жасыбай Рахметович – руководитель ТОО "Объединенная плодоовощная компания", город Павлодар

Өткелбай Дарын Ақылбайұлы – спортсмен ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта"

Пазылбек Қайрат Серқұлұлы – директор РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Рахимбердиев Жомарт Елеусизович – тренер филиала РОО "Федерация "Бәйге" по Алматинской области"

Серікқызы Мөлдір – тренер КГУ "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по интеллектуальным видам спорта", Актюбинская область

Табылдиев Рамазан Ерикович – спортсмен РОО "Qazaq Jockey Club", город Алматы

Шотаев Махсат Есенбекович – тренер РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Ауталипов Ерасыл Дауренович– спортсмен РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Байгонов Дамир Маратканұлы– тренер-преподаватель КГУ "Спортивный клуб по неолимпийским видам спорта", Восточно-Казахстанская область

Бақтыбай Қанат Саутбекұлы – тренер ГККП "Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта"

Газаев Расул Абудинович – частный предприниматель, Жамбылская область

Ғалымжанова Әсемгүл Хабиболлақызы – спортсмен РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Досжанов Рустем Амиргазинович – директор КГКП "Профессиональный спортивный клуб "Жетісу" по национальным видам спорта", город Талдыкорган

Ержан Ернар – спортсмен КГКП "Профессиональный спортивный клуб "Жетісу" по национальным видам спорта", город Талдыкорган

Жакиев Айдын Нартаевич – спортсмен КГУ "Спортивный клуб национальных и неолимпийских видов спорта", Костанайская область

Жалғасұлы Серікболсын – спортсмен КГУ "Спортивный клуб национальных и неолимпийских видов спорта", Костанайская область

Жапишев Ермек Жумабекович – учитель КГУ "Средняя школа имени Какена Аханова", Уланский район Восточно-Казахстанской области

Кабдулдаев Берикхан Кожегенович – частный предприниматель, область Жетісу

Кайдаров Азамат Нурболатулы – тренер-преподаватель ТОО "Aqbobek International sсhool", город Актобе

Кәрім Нұрталап Болатұлы – инструктор-спортсмен РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Куттымуратов Медет Куттымуратулы – заместитель директора КГУ "Шардаринский районный национальный спортивный клуб", Туркестанская область

Ошабаев Достан Алмабекович – инспектор Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел

Парахат Нұрбек Космалиұлы – партнер спортивного клуба РОО "Qazaq Jokey Club", город Алматы

Рахметқалиев Мейір Қауленұлы – член ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация перетягивания каната Республики Казахстан", город Астана

Реимбай Қанат Жалғасбайұлы – спортсмен КГКП "Профессиональный спортивный клуб "Жетісу" по национальным видам спорта", город Талдыкорган

Сайлау Мұхаммеджан Жанбатырұлы – спортсмен РГКП "Центр национальных и конных видов спорта", город Астана

Салман Аружан Бауыржанқызы – тренер-инструктор КГУ "Школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским и национальным видам спорта", Туркестанская область

Сапар Болат Мұхтарұлы – инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта

Сапарқұл АйбекАсқарұлы – менеджер ОО "Федерация Көкпар" Республики Казахстан", город Астана

Серғазин Сұңғат Мұратұлы – учитель КГУ "Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей "Білім-Инновация" для одаренных детей города Усть-Каменогорска

Сүлеймен Ернұр Нұрлыбекұлы – тренер-преподаватель КГУ "Профессиональный спортивный клуб единоборств", Жамбылская область

Сыдықжан Малена Рустамқызы – студент НАО "Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати"

Төлебай Жарас Айтбайұлы – спортсмен КГКП "Профессиональный спортивный клуб "Жетісу" по национальным видам спорта", город Талдыкорган

Тулыбеков Абзал Тоқтарұлы – старший тренер КГУ "Профессиональный клуб по национальным видам спорта Әулие-Ата", Жамбылская область

Уалиев Азамат Александрович – сотрудник ТОО "Б Агро", город Усть-Каменогорск

Уалиев Ерлан Александрович – тренер КГУ "Спортивный клуб по неолимпийским видам спорта", Восточно-Казахстанская область

Устинов Данил Алексеевич – спортсмен КГУ "Спортивный клуб по развитию массового спорта и проведению спортивных мероприятий области Жетісу"

Шакиртов Динислам Лукбекулы – тренер-преподаватель КГУ "Спортивный клуб по неолимпийским видам спорта", Восточно-Казахстанская область

Шарипов Даурен Мырзабосынович – учитель КГУ "Комплекс "Тарханская средняя школа-детский сад", Глубоковский район Восточно-Казахстанской области

Шишкин Константин Владимирович – сотрудник КГУ "Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей "Білім-Инновация" для одаренных детей города Усть-Каменогорска"

Ыдрыс Жақсылық Берікболұлы – спортсмен КГКП "Профессиональный спортивный клуб "Жетісу" по национальным видам спорта", город Талдыкорган

Благодарность президента Республики Казахстан получили:

Бекбатыр Нұрасыл Бақытжанұлы – ученик средней школа села Сураншы батыра Жамбылского района Алматинской области

Өмекей Санжар Берікұлы – ученик средней школы имени Сейдахмета Бердыкулова Жамбылского района Алматинской области.

11 сентября на торжественном мероприятии, состоявшемся во Дворце Независимости, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с ярким выступлением на Всемирных играх кочевников. Он заявил, что казахстанские атлеты всегда среди лучших, вспомнив успех теннисистки Елены Рыбакиной. При этом, по его словам, сегодняшние успехи отечественного спорта являются первыми результатами системной и последовательной работы правительства и профильного министерства. Также президент рассказал, что объем средств, выделяемых на каждого воспитанника спортивных школ, увеличился почти вдвое: с 233 тысяч до 415 тысяч тенге.