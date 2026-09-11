Упрямый астанчанин возвел автомойку вопреки запретам и сильно об этом пожалел

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане начался демонтаж незаконно возведенной автомойки самообслуживания, расположенной по улице Тараз. Владелец объекта построил его без соответствующих разрешительных документов и на участке, где подобный бизнес размещать запрещено, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе столичного акимата. По данным чиновников, самовольное появление автомойки вблизи жилых домов вызвало волну недовольства среди местных жителей, которым постройка создавала постоянные неудобства. Однако многочисленные предупреждения инспекторов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) хозяин бизнеса предпочел проигнорировать. "Управлением ГАСК была проведена внеплановая проверка по данному объекту. По результатам проверки в отношении собственника были приняты административные меры, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В связи с неисполнением предписания Управлением был инициирован судебный иск о сносе", – пояснил главный специалист столичного Управления ГАСК Омиржан Керейхан. Судебные разбирательства затянулись на восемь месяцев, но в итоге закончились полной победой контролирующего органа – суд постановил снести нелегальный объект. 17 августа 2026 года стало известно, что пристройки лишился супермаркет, расположенный в центре Алматы.

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