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Общество

Рука попала в мясорубку: казахстанец в тяжелом состоянии поступил в больницу

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, операция, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 02:23 Фото: primeminister.kz
21-летний мужчина поступил в травмпункт Многопрофильной городской больницы Петропавловска после серьезной травмы правой кисти, сообщает Zakon.kz.

При поступлении мужчина успел сообщить, что его рука попала в мясорубку. Как рассказали 11 сентября 2026 года в больнице, его состояние было тяжелым.

"Травма сопровождалась травматической ампутацией части пальцев, а также повреждением костей, сухожилий и мягких тканей кисти. Перед хирургической бригадой стояла непростая задача – сохранить все, что еще возможно сохранить, и максимально восстановить функцию кисти", – отметили в больнице.

Врачи зафиксировали поврежденные кости с помощью металлоконструкций, провели хирургическую обработку ран и восстановили поврежденные сухожилия. Им удалось сохранить оставшиеся части пальцев и создать условия для дальнейшего восстановления функции кисти.

Спустя 16 дней после поступления мужчину выписали из больницы.

Врачи напоминают, что при работе с мясорубками и другими механизмами необходимо соблюдать максимальную осторожность. Одна секунда невнимательности может изменить жизнь навсегда.

А в Алматы пятилетний ребенок оказался на операционном столе после того, как проглотил три магнита. Они долгое время находились в желудочно-кишечном тракте и привели к редкому и опасному осложнению.

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Камила Салкымбаева
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