Проглотил три магнита: пятилетнего ребенка экстренно прооперировали в Алматы

Пятилетний ребенок оказался на операционном столе после того, как проглотил три магнита. Они долгое время находились в желудочно-кишечном тракте и привели к редкому и опасному осложнению, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Детской городской клинической больнице №2 Алматы, один магнит находился в желудке, еще два – в тонкой кишке. Из-за сильного притяжения через стенки органов они соединились между собой.

В результате постоянного давления ткани были повреждены, а между желудком и тонкой кишкой сформировалось патологическое сообщение – магнитная фистула.

Фото: ДГКБ №2 Алматы

По словам заместителя директора ДГКБ №2 Алматы, хирурга Марата Каптагаева, первоначально операцию проводили лапароскопически. После того как врачи оценили характер повреждений, было решено перейти к открытому вмешательству.

Хирурги удалили все три магнита, устранили фистулу, иссекли и ушили поврежденные ткани. Брюшную полость санировали и дренировали.

Операция прошла успешно. После лечения состояние ребенка улучшилось, а на момент выписки послеоперационные раны были без признаков воспаления.

В больнице предупредили, что особенно опасно проглатывание нескольких магнитов. Они могут притягиваться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта и приводить к повреждению тканей, перфорации, свищам, кишечной непроходимости и перитониту.

Директор ДГКБ №2 Алматы Марат Рабандияров призвал родителей при подозрении на проглатывание ребенком магнита незамедлительно обращаться за медицинской помощью.