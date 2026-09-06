Проглотил три магнита: пятилетнего ребенка экстренно прооперировали в Алматы
Как сообщили в Детской городской клинической больнице №2 Алматы, один магнит находился в желудке, еще два – в тонкой кишке. Из-за сильного притяжения через стенки органов они соединились между собой.
В результате постоянного давления ткани были повреждены, а между желудком и тонкой кишкой сформировалось патологическое сообщение – магнитная фистула.
По словам заместителя директора ДГКБ №2 Алматы, хирурга Марата Каптагаева, первоначально операцию проводили лапароскопически. После того как врачи оценили характер повреждений, было решено перейти к открытому вмешательству.
Хирурги удалили все три магнита, устранили фистулу, иссекли и ушили поврежденные ткани. Брюшную полость санировали и дренировали.
Операция прошла успешно. После лечения состояние ребенка улучшилось, а на момент выписки послеоперационные раны были без признаков воспаления.
В больнице предупредили, что особенно опасно проглатывание нескольких магнитов. Они могут притягиваться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта и приводить к повреждению тканей, перфорации, свищам, кишечной непроходимости и перитониту.
Директор ДГКБ №2 Алматы Марат Рабандияров призвал родителей при подозрении на проглатывание ребенком магнита незамедлительно обращаться за медицинской помощью.