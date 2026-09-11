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Общество

Казахстанских госслужащих призвали избегать конфликтов в соцсетях

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 03:53 Фото: pexels
Государственным служащим Казахстана напомнили о необходимости соблюдать законодательство и нормы служебной этики при использовании социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Акимат Восточно-Казахстанской области 11 сентября 2026 года опубликовал памятку по правилам поведения для сотрудников государственных органов. Им напомнили, что необходимо разграничивать личные и официальные аккаунты, а наличие пометки "личная страница" не освобождает от обязанности соблюдать нормы служебной этики.

"Следует воздерживаться от публичных конфликтов с гражданами, коллегами и представителями государственных органов, оскорблений, угроз, уничижительных комментариев и участия в интернет-дискуссиях в форме, не соответствующей требованиям служебной этики", – говорится в сообщении акимата.

Госслужащих также просят воздерживаться от размещения в социальных сетях материалов, которые могут дискредитировать государственную службу или содержать служебную информацию, не предназначенную для публичного распространения.

Кроме того, госслужащим советуют не допускать публикаций, противоречащих антикоррупционным ограничениям:

"Необходимо учитывать, что демонстрация в социальных сетях дорогостоящих приобретений, предметов роскоши, отдыха и иных материальных благ при отсутствии очевидного законного источника их приобретения может вызвать обоснованные вопросы со стороны граждан и негативно отразиться на репутации государственного служащего".

Если у госслужащего есть сомнения по поводу публикации, ему советуют отказаться от ее размещения.

В Акмолинской области государственных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности за участие в азартных играх. Один из госслужащих на системной основе осуществлял ставки через мобильное приложение букмекерской конторы. Общая сумма пополнений игрового счета превысила 5,7 млн тенге.

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Камила Салкымбаева
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