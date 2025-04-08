Казахстанцам, планирующим поступить на госслужбу, напомнили про требования
Фото: pixabay
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 8 апреля 2025 года гражданам напомнили про стандарты служебной этики государственных служащих, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что к госслужащим предъявляются следующие требования:
- Быть скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, не распространять сведения, не соответствующие действительности.
- Противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства и правам граждан.
- Соблюдать установленные законом ограничения, избегать конфликта интересов.
- В обращении с гражданами проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны.
- Соблюдать деловой этикет и правила официального поведения, не допускать совершения действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет государственных органов, представителями которых они являются.
- Не давать неправомерные обещания и не брать неправомерные обязательства любого характера, связанные с исполнением должностных обязанностей.
- Не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера, а также связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним.
- Обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей и разрешенных видов деятельности.
- Не преследовать неправомерные финансовые и имущественные интересы, препятствующие добросовестному выполнению служебных обязанностей.
- Воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.
О том, сколько будет храниться информация об уволенных по отрицательным мотивам госслужащих, можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript