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Общество

Казахстанцам, планирующим поступить на госслужбу, напомнили про требования

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 17:42 Фото: pixabay
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 8 апреля 2025 года гражданам напомнили про стандарты служебной этики государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что к госслужащим предъявляются следующие требования:

  1. Быть скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, не распространять сведения, не соответствующие действительности.
  2. Противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства и правам граждан.
  3. Соблюдать установленные законом ограничения, избегать конфликта интересов.
  4. В обращении с гражданами проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны.
  5. Соблюдать деловой этикет и правила официального поведения, не допускать совершения действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет государственных органов, представителями которых они являются.
  6. Не давать неправомерные обещания и не брать неправомерные обязательства любого характера, связанные с исполнением должностных обязанностей.
  7. Не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера, а также связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним.
  8. Обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей и разрешенных видов деятельности.
  9. Не преследовать неправомерные финансовые и имущественные интересы, препятствующие добросовестному выполнению служебных обязанностей.
  10. Воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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