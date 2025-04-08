Казахстанцам, планирующим поступить на госслужбу, напомнили про требования

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 8 апреля 2025 года гражданам напомнили про стандарты служебной этики государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что к госслужащим предъявляются следующие требования:

Быть скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, не распространять сведения, не соответствующие действительности. Противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства и правам граждан. Соблюдать установленные законом ограничения, избегать конфликта интересов. В обращении с гражданами проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны. Соблюдать деловой этикет и правила официального поведения, не допускать совершения действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет государственных органов, представителями которых они являются. Не давать неправомерные обещания и не брать неправомерные обязательства любого характера, связанные с исполнением должностных обязанностей. Не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера, а также связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним. Обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей и разрешенных видов деятельности. Не преследовать неправомерные финансовые и имущественные интересы, препятствующие добросовестному выполнению служебных обязанностей. Воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.

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