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Общество

В алматинской гимназии массово уволили педагогов: Управление образования ответило на гнев родителей

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 10:47 Фото: Министерство просвещения РК
В одной из школ-гимназий Алматы массово уволили педагогов. Родители учащихся выразили несогласие с этим. В свою очередь, в Управлении образования города ответили на недовольство, сообщает Zakon.kz.

В редакцию поступило массовое обращение родителей учеников школы-гимназии №68, расположенной в мкр Орбита-2. В начале учебного года там уволили сразу несколько учителей.

"По имеющейся у родителей информации, в школе были прекращены трудовые отношения как минимум с 12 учителями. Не исключено, что фактическое количество уволенных педагогов больше. Речь идет об опытных и сильных специалистах, многие из которых на протяжении длительного времени работали с детьми, пользовались заслуженным авторитетом среди учеников, их родителей и коллег", – говорится в письме.

Родителей особо встревожило, что такие кадровые решения приняли непосредственно в начале учебного года.

"Внезапная смена педагогов нарушает непрерывность образовательного процесса, создает дополнительную психологическую нагрузку для учеников и вызывает обоснованные вопросы у родителей. Один из конкретных случаев касается учителя начальных классов 3 "М" класса Семеновой Н. Она обучает наших детей с первого класса, преподает им русский язык, математику и литературное чтение, а также занимается с детьми в рамках продленного дня", – сообщили родители.

31 августа 2026 года учитель провела родительское собрание, 1 сентября приступила к занятиям, а 3 сентября родители получили информацию о прекращении с ней трудовых отношений в связи с достижением пенсионного возраста. Для детей и родителей, отмечается в письме, это стало полной неожиданностью.

"Резкая смена основного учителя в первые дни учебного года неизбежно потребует от младших школьников дополнительной адаптации", – отмечается в письме.

Родители в обращении пишут, что понимают: кадровые вопросы относятся к компетенции работодателя.

"Вместе с тем массовое прекращение трудовых отношений с опытными педагогами в самом начале учебного года затрагивает права и законные интересы большого числа детей и их родителей. Поэтому подобные решения, по нашему мнению, требуют прозрачного и исчерпывающего объяснения", – отмечается в письме.

Родители отметили, что не располагают внутренними документами школы и не утверждают, что действия администрации являются незаконными. Но при этом у них есть вопросы к администрации школы и Управлению образования по поводу сложившейся ситуации.

Редакция Zakon.kz обратилась в Управление образования Алматы за комментарием. Там сообщили, что в начале учебного года были уволены девять преподавателей.

"В соответствии с представленной администрацией школы информацией, трудовые отношения не были продолжены с девятью педагогическими работниками, достигшими пенсионного возраста. Возраст указанных работников составляет от 68 до 78 лет", – говорится в ответе на запрос.

В управлении сообщили, что кадровые решения принимаются работодателем в пределах его компетенции, с соблюдением требований трудового законодательства Казахстана и условий заключенных трудовых договоров.

"По информации школы, педагоги были заблаговременно уведомлены в письменной форме о предстоящем прекращении трудовых отношений и ознакомлены с соответствующими уведомлениями под личную подпись. В частности, учитель начальных классов Семенова Н. (68 лет) была письменно уведомлена 26 мая 2026 года. Она достигла пенсионного возраста в 58 лет и после этого продолжала трудовую деятельность в школе в течение 10 лет. Таким образом, кадровые изменения не носили внезапного характера и не были связаны с началом учебного года без предварительного уведомления работников", – отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что 3 сентября директор школы провел встречу с родителями 3 "М" класса. Им предоставили необходимые разъяснения по вопросам, связанным с кадровыми изменениями, а также разъяснили основания прекращения трудового договора с Семеновой Н. в соответствии с действующим законодательством.

"Согласно информации администрации школы, образовательный процесс обеспечен необходимыми педагогическими кадрами в полном объеме. Учащиеся 3 "М" класса продолжат обучение с педагогом, обладающим соответствующей квалификацией и опытом работы", – добавили в Управлении образования.

Там отметили, что понимают обеспокоенность родителей в связи со сменой педагога, особенно в начальной школе.

"Руководству школы рекомендовано провести разъяснительную встречу с представителями родителей, предоставить исчерпывающую информацию в рамках законодательства и обеспечить условия для адаптации учащихся к новому классному руководителю", – резюмировали в ведомстве.

26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не хватает более 5 тыс. учителей. В этом направлении уже принимаются системные меры, благодаря чему растет число молодых людей, выбирающих профессию педагога.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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