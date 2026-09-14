Розыск длиною в 16 лет и ценой 100 млн тенге завершили казахстанские полицейские

Полицейские Восточно-Казахстанской области спустя 16 лет нашли казахстанку, скрывшуюся со 100 млн тенге бизнес-партнера, сообщает Zakon.kz.

В полиции региона 14 сентября 2026 года рассказали, что история берет начало в 2010 году. Житель области передал своей бизнес-партнерше свыше 100 млн тенге на строительство жилого дома в Бухтарме. Но впоследствии обстоятельства изменились и финансовые обязательства остались неисполненными.

"Когда женщина перестала проживать по известному адресу и перестала выходить на связь, судебным исполнителем она была объявлена в розыск. На протяжении длительного времени установить ее местонахождение не удавалось", – рассказали в полиции.

Но в результате работы сотрудников миграционной службы Восточно-Казахстанской области выяснилось, что разыскиваемая находится на территории соседнего государства. Информацию о ее местонахождении передали для дальнейшего принятия мер.

Генеральная прокуратура ранее вернула из Грузии казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн долларов, которые он похитил под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости в 2023 году в Алматы.