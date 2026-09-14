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Общество

Розыск длиною в 16 лет и ценой 100 млн тенге завершили казахстанские полицейские

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 16:15 Фото: polisia.kz
Полицейские Восточно-Казахстанской области спустя 16 лет нашли казахстанку, скрывшуюся со 100 млн тенге бизнес-партнера, сообщает Zakon.kz.

В полиции региона 14 сентября 2026 года рассказали, что история берет начало в 2010 году. Житель области передал своей бизнес-партнерше свыше 100 млн тенге на строительство жилого дома в Бухтарме. Но впоследствии обстоятельства изменились и финансовые обязательства остались неисполненными.

"Когда женщина перестала проживать по известному адресу и перестала выходить на связь, судебным исполнителем она была объявлена в розыск. На протяжении длительного времени установить ее местонахождение не удавалось", – рассказали в полиции.

Но в результате работы сотрудников миграционной службы Восточно-Казахстанской области выяснилось, что разыскиваемая находится на территории соседнего государства. Информацию о ее местонахождении передали для дальнейшего принятия мер.

Генеральная прокуратура ранее вернула из Грузии казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн долларов, которые он похитил под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости в 2023 году в Алматы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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