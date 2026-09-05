Продал недвижимость на 1,5 млн долларов и сбежал: в Грузии поймали крупного мошенника из РК

Казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на 1,5 миллиона долларов, экстрадировали из Грузии, сообщает Zakon.kz.

Операцию провели сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии казахстанского посольства в Грузии.

Известно, что подозреваемый в период с ноября по декабрь 2023 года в Алматы под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости путем обмана похитил у потерпевшего денежные средства в сумме полутора миллионов долларов.

"После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", – рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры сегодня, 5 сентября 2026 года.

В декабре 2025 года его задержали на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадировали в Казахстан.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

Теперь за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее из России была экстрадирована гражданка РК для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.