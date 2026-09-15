Использовать токенизацию для проектов с недвижимостью поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов 15 сентября 2026 года на заседании правительства заявил о новых переспективах использования токенизации в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что отрасль цифровых активов является совершенно новым направлением в экономике Казахстана.

"Базовые условия для развития рынка цифровых активов уже созданы. Теперь идет этап формирования целостной экосистемы. Это важно для привлечения инвестиций, новых технологий и повышения конкурентоспособности отечественного финансового сектора. Нам надо встроить цифровые активы и новые финансовые инструменты в общую финансово-технологическую архитектуру. Следует активнее развивать токенизацию реальных активов", – сказал Бектенов.

Именно это, по его мнению, станет еще одним инструментом привлечения капитала в экономику.

"У нас есть крупные инфраструктурные проекты, недвижимость, сырьевые и другие активы. Токенизацию можно использовать для дополнительного привлечения средств в эти проекты. То есть любые возводимые здания или проекты можно поделить на цифровые доли, которые могут профинансировать инвесторы. Таким акционером может стать любой человек. Национальному банку необходимо определить конкретный перечень активов, который будет приоритетно переводиться в цифровую форму для привлечения инвестиций. Этот механизм должен быть четко регламентирован и гарантирована безопасность проводимых сделок", – добавил премьер.

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