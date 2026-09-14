#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
447.8
516.76
5.3
События

Непогода ударит по Казахстану: объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 19:44 Фото: magnific.com
В 15 областях Казахстана на 15 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, днем на западе, севере, востоке, области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15- 20 м/с.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер западный, утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер западный, северо-западный, утром и днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, на западе, востоке Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области – высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики дали свежий прогноз на 15-17 сентября по Казахстану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
штормовое предупреждение
20:04, 09 июня 2026
Казахстан под угрозой непогоды: штормовое предупреждение объявлено на среду
штормовое предупреждение
20:05, 02 июля 2026
Казахстан накроет непогода: объявлено штормовое предупреждение
штормовое предупреждение
20:02, 31 октября 2025
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на субботу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на US Open
20:06, Сегодня
Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов на турнирах "Большого шлема"
Сборная Казахстана по таеквондо
19:31, Сегодня
Стал известен состав команды Казахстана по таеквондо на Азиаду-2026
Сборная Казахстана по футболу перед матчем
19:01, Сегодня
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на матчи Лиги наций
Мирра Андреева после победного матча
18:35, Сегодня
Шамиль Тарпищев объяснил, в чём Мирра Андреева уступает Елене Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: