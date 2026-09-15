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Общество

Служебное жилье сыграло с казахстанцем злую шутку спустя 35 лет проживания

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:10 Фото: pixabay
Суд отказал жителю Жамбылской области в признании права собственности на дом и земельный участок, в котором он проживал с 1991 года, передает Zakon.kz.

Житель региона обратился в суд с иском к акиму Шуского района. Мужчина рассчитывал оформить недвижимость на себя в силу приобретательной давности, ссылаясь на то, что пользуется имуществом открыто, непрерывно и без каких-либо препятствий уже более 30 лет.

В ходе разбирательства выяснилось, что спорная недвижимость изначально предоставлялась истцу исключительно как служебное жилье – в связи с его работой в организации "К.".

Сами по себе долгие годы проживания в таком статусе не дают права считать имущество своим собственным.

"Кроме того, судом установлено, что дом относится к имуществу организации, а право хозяйственного ведения организации не прекращалось и не утрачивалось. Отсутствие государственной регистрации этого права также не свидетельствует о его прекращении", – пояснили 15 сентября 2026 года в суде.

В настоящее время организация "К." проводит работу по оформлению правоустанавливающих документов на дома-сторожки и земельные участки, предназначенные для их обслуживания.

Суд отметил, что для приобретения права собственности в силу приобретательной давности необходимо владение имуществом как своим собственным. В данном случае проживание истца было обусловлено трудовыми отношениями и предоставлением ему служебного жилья.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска о признании права собственности на жилой дом и земельный участок.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд в Жамбылской области обязал владельца автомобиля выплатить более 2,2 млн тенге за ДТП, которое устроил пьяный водитель, находившийся за рулем его машины.

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Канат Болысбек
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