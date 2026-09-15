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Общество

Казахстанец ночью "посетил" музей и попал в полицию

Грабитель, взлом окна, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 03:27 Фото: pixabay
В управление полиции города Кокшетау поступило заявление от директора одного из местных музеев о проникновении постороннего и повреждении имущества, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, инцидент произошел ночью 12 сентября 2026 года. Неизвестный мужчина проник в здание музея, повредив окно на цокольном этаже, затем он направился в техническое помещение.

"В результате были повреждены провода, пломбы, датчики и другие элементы оборудования. Кроме того, причинен ущерб отопительной системе. В настоящее время проводится оценка причиненного ущерба. Согласно предварительным данным, его сумма составляет около 1 млн тенге", – сообщили в управлении полиции города Кокшетау.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 32-летнего мужчину, сейчас проверяется его причастность.

А в Алматы 56-летний мужчина сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании одного из районных управлений полиции города. К месту экстренно стянули спецслужбы.

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Камила Салкымбаева
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