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Общество

Казахстанцы возмутились объединением пятого и шестого классов: что ответили в отделе образования

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 07:05 Фото: Zakon.kz
В Зерендинском районе Акмолинской области учеников пятого и шестого классов объединили для совместного обучения. Это вызвало споры среди родителей, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в аккаунте местного паблика в Instagram 15 сентября 2026 года. Встревоженные родители рассказали, что такое решение связано с сокращением бюджетных расходов.

"Пятый и шестой классы – это разные возрастные группы, у которых своя программа, уровень подготовки и учебная нагрузка. И когда вместо отдельных классов дети оказываются за одной партой, полноценному учебному процессу это явно не помогает", – говорится в публикации.

В ответ отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области сообщил, что формирование классов осуществляется с учетом фактического контингента обучающихся:

"Согласно пункту 97 Типовых правил деятельности организаций среднего образования, утвержденных приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 385, в малокомплектных школах допускается разновозрастное обучение в совмещенных классах, в том числе объединение двух или трех классов с разницей в возрасте 1-2 года".

Однако в отделе образования все-таки учли мнение родителей и приняли решение разъединить классы.

"С учетом мнения родителей, а также поступления дополнительных учащихся в текущем учебном году, отделом образования принято решение о разъединении ранее совмещенных классов-комплектов, что соответствует требованиям пункта 97 указанных Типовых правил. Обучение осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом и образовательными программами соответствующих классов", – добавили госоргане.

В отделе образования уточнили, что вопрос организации образовательного процесса и распределения педагогической нагрузки находится на контроле.

А в Алматы родители учеников вступились за педагогов. В одной из школ-гимназий Алматы массово уволили преподавателей.

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Камила Салкымбаева
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