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Происшествия

В Актобе уничтожили около 100 деревьев у Триатлон-парка: земли оказались частными

вырубка деревьев, Актобе, уголовное дело, деревья, парк, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 20:53 Фото: pixabay
В Актобе расследуют массовую вырубку деревьев возле Триатлон-парка. На месте зеленой зоны рядом с беговой дорожкой образовался большой пустырь. По предварительным данным, там уничтожили около 100 деревьев, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, часть этого участка с мая 2006 года находится в частной собственности, однако остальная территория относится к государственным землям, передает "Диапазон".

По факту незаконной порубки деревьев и кустарников полиция уже зарегистрировала уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК РК.

"По данному факту назначено судебно-биологическое исследование объектов растительного происхождения. Будут выяснять, какое количество было живых растений, а сколько сухостоя", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что министр промышленности и строительства приказом от 16 июня 2026 года утвердил в новой редакции Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев".

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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