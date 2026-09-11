В Актобе уничтожили около 100 деревьев у Триатлон-парка: земли оказались частными

В Актобе расследуют массовую вырубку деревьев возле Триатлон-парка. На месте зеленой зоны рядом с беговой дорожкой образовался большой пустырь. По предварительным данным, там уничтожили около 100 деревьев, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, часть этого участка с мая 2006 года находится в частной собственности, однако остальная территория относится к государственным землям, передает "Диапазон".

По факту незаконной порубки деревьев и кустарников полиция уже зарегистрировала уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК РК.

"По данному факту назначено судебно-биологическое исследование объектов растительного происхождения. Будут выяснять, какое количество было живых растений, а сколько сухостоя", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что министр промышленности и строительства приказом от 16 июня 2026 года утвердил в новой редакции Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев".