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Общество

Сидя в колонии, казахстанец вымогал деньги у заложников в сауне

кассационный суд, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 09:30 Фото: Кассационный суд/сгенерировано ИИ
Осужденный казахстанец, находящийся в тюрьме, умудрился стать соучастником преступления, сообщает Zakon.kz.

За это он получил дополнительный срок, но решил новый приговор обжаловать.

Как рассказали в Кассационном суде 15 сентября 2026 года, осужденный еще в 2011 году мужчина находился в учреждении уголовно-исполнительной системы. А в сауне в Петропавловске его соучастники решили "выбить" из двух потерпевших деньги.

"Л. подключился по видеосвязи и вместе с другими участниками предъявил потерпевшим незаконное требование по передаче денег под угрозой применения насилия. Таким способом он поддержал общий преступный умысел и усилил психологическое давление на потерпевших", – говорится в сообщении.

Данные мобильного оператора подтвердили принадлежность номера осужденному, а информация базовой станции показала, что в день преступления телефон находился в районе учреждения, где он отбывал наказание. Банковские операции подтвердили движение денег, а также оформление потерпевшими кредитов на 300 000 и 145 000 тенге.

За вымогательство суд первой инстанции назначил ему 3 года лишения свободы. Окончательный срок составил 8 лет. Так как новое преступление он совершил во время отбывания наказания по приговору 2011 года, которым ему было назначено 21 год 9 месяцев лишения свободы.


"Кассационный суд с учетом материалов дела и исследованных доказательств посчитал вину Л. в совершении преступления доказанной, наказание – соразмерным содеянному, поэтому судебные акты местных судов оставлены без изменения", – резюмировали в суде.

Другой казахстанец пошел в высшую судебную инстанцию из-за приговора в 5 лет колонии за то, что изрезал ножом знакомого. Он утверждал, что сделал это в рамках самозащиты.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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