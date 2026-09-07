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Происшествия

Смертельный обгон на трассе Астана – Алматы: опубликовано видео жесткого ДТП

дороги, машины, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 12:14 Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
АО "НК "ҚазАвтоЖол" 7 сентября 2026 года опубликовало видео момента смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 51-м километре дороги республиканского значения Астана – Караганда – Алматы, сообщает Zakon.kz.

На видеозаписи видно, как автомобиль Mercedes, двигавшийся в направлении Астаны, при совершении маневра обгона допустил попутное столкновение с автомобилем "Газель".

"После удара водитель "Газели" потерял управление, транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось в кювет. В результате ДТП погиб человек".АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Теперь обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются компетентными органами

Специалисты в очередной раз призывают водителей соблюдать скоростной режим и Правила дорожного движения, а перед совершением обгона объективно оценивать дорожную обстановку.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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