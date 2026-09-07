Смертельный обгон на трассе Астана – Алматы: опубликовано видео жесткого ДТП
Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
АО "НК "ҚазАвтоЖол" 7 сентября 2026 года опубликовало видео момента смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 51-м километре дороги республиканского значения Астана – Караганда – Алматы, сообщает Zakon.kz.
На видеозаписи видно, как автомобиль Mercedes, двигавшийся в направлении Астаны, при совершении маневра обгона допустил попутное столкновение с автомобилем "Газель".
"После удара водитель "Газели" потерял управление, транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось в кювет. В результате ДТП погиб человек".АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Теперь обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются компетентными органами
Специалисты в очередной раз призывают водителей соблюдать скоростной режим и Правила дорожного движения, а перед совершением обгона объективно оценивать дорожную обстановку.
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