Смертельный обгон на трассе Астана – Алматы: опубликовано видео жесткого ДТП

АО "НК "ҚазАвтоЖол" 7 сентября 2026 года опубликовало видео момента смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 51-м километре дороги республиканского значения Астана – Караганда – Алматы, сообщает Zakon.kz.

На видеозаписи видно, как автомобиль Mercedes, двигавшийся в направлении Астаны, при совершении маневра обгона допустил попутное столкновение с автомобилем "Газель".

"После удара водитель "Газели" потерял управление, транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось в кювет. В результате ДТП погиб человек". АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Теперь обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются компетентными органами

Специалисты в очередной раз призывают водителей соблюдать скоростной режим и Правила дорожного движения, а перед совершением обгона объективно оценивать дорожную обстановку.

6 сентября 2026 года перевозка крупногабаритной конструкции обернулась серьезными проблемами на одной из главных транспортных артерий Алматы. На проспекте Рыскулова груз упал на проезжую часть, а пешеходный мост получил повреждения.