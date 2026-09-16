От IT до строительства: какие услуги Казахстан экспортирует по всему миру

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 16 сентября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал, какие казахстанские услуги сегодня наиболее активно выходят на зарубежные рынки, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ попросили министра привести наиболее успешные примеры выхода казахстанских компаний на зарубежные рынки благодаря членству в ВТО и уточнили, в каких отраслях отечественные компании наиболее активно экспортируют услуги.

"Если говорить о конкретных примерах, то в первую очередь я бы выделил IT-сектор. У нас есть продукты, которые уже вышли за рамки не только отечественного, но и регионального рынка и стали мировыми. Например, Higgswell AI – продукт нашего Astana Hub, который сегодня является мировым единорогом. Также можно отметить образовательную платформу Kalam. Она активно используется не только в ближайших странах-партнерах. Мы также прорабатываем направления в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, есть отечественные продукты в сфере кибербезопасности, которые охватывают порядка 11 стран", – озвучил министр.

По его словам, еще одним перспективным направлением наряду с IT-сектором являются строительные услуги. Казахстанские застройщики уже работают не только в соседних странах, но и реализуют проекты в Объединенных Арабских Эмиратах, США и Канаде.

"Еще одно направление – транспорт. Не стоит забывать, что благодаря Транскаспийскому коридору наши транспортно-логистические компании уже встраиваются в глобальные цепочки. В связи с известными событиями, когда традиционные маршруты становятся перегруженными и труднодоступными, мы видим, как растет роль транспортно-логистического сектора. Именно эти три направления я бы назвал ключевыми драйверами", – продолжил

Ранее депутаты Курултая на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о ратификации изменений в обязательства Казахстана в рамках ВТО. Новые правила должны сделать регулирование сферы услуг более прозрачным.