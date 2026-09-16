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Общество

Лишают миллионов: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:56 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральная прокуратура 16 сентября 2026 года предупредила казахстанцев о распространенной схеме мошенничества: злоумышленники под предлогом выгодного инвестирования в несуществующие проекты выманивают деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа, для привлечения потенциальных жертв преступники используют социальные сети, в том числе TikTok, Instagram, YouTube и другие интернет-платформы, в которых создают дипфейк-видео со знаменитостями и фейковые ИИ-платформы, обещающие сверхвысокий пассивный доход.

Например, Quantum AI c Илоном Маском, TON с Павлом Дуровым, Народные инвестиции в КазМунайГаз или Газпром с известными ведущими новостей телеканалов "Хабар24", "КТК" или "Первый канал".

Только за последние полтора месяца по стране зарегистрировано 119 таких фактов.

Так, в сентябре жительница Талдыкоргана обратилась с заявлением по факту мошенничества в особо крупном размере.

"При просмотре социальной сети Instagram женщина увидела рекламу, предлагающую получение сверхприбыли путем трейдинга (покупки и продажи акций). Перейдя по ссылке, потерпевшая оставила заявку, указав свои анкетные и контактные данные. Позже с женщиной связались злоумышленники, следуя указаниям которых она перевела на счета трех лиц более 7 млн тенге. При этом перечисленные ею денежные средства и якобы дивиденды отображались в фейковом кошельке, однако возможность их обналичить мошенники не предоставили", – рассказали в Генпрокуратуре.

По указанному факту проводится досудебное расследование.

Генеральная прокуратура призывает казахстанцев проявлять бдительность.

"Не доверяйте предложениям о гарантированной высокой доходности и не переводите деньги неизвестным лицам под предлогом инвестирования. Перед вложением денежных средств самостоятельно проверяйте информацию о компании и предлагаемом инвестиционном проекте. При поступлении подозрительных сообщений или звонков прекратите общение с неизвестными лицами и не сообщайте им данные банковских карт, коды из SMS и иные сведения, позволяющие получить доступ к вашим денежным средствам", – просят в надзорном органе.

15 сентября Агентство по финансовому мониторингу заявило о продолжающихся случаях использования мошенниками поддельных официальных писем от имени АФМ. В письме, адресованном государственному органу, злоумышленники ссылаются на якобы проверку и запрашивают сведения о человеке. Ранее мошенники использовали аналогичную схему: после направления поддельных писем они связывались с гражданами, представлялись сотрудниками АФМ и под различными предлогами пытались получить персональные и банковские данные либо вымогали деньги.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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