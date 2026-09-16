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Общество

Бабье лето в Алматы: в город вернется летняя жара до +31°С

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Дом офицеров, Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 15:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ближайшие дни – с 17 по 19 сентября 2026 года – в Алматы и Шымкенте ожидается постепенное потепление. В Астане ситуация обратная. Там столбики термометра опустятся до +21°С, сообщает Zakon.kz.

О погодных сюрпризах рассказали синоптики РГП "Казгидромет". При этом осадки в столице ожидаются лишь однажды за эти дни.

Астана

  • 17 сентября: переменная облачность. Днем ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.
  • 18 сентября: переменная облачность. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.
  • 19 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С.

Алматы

  • 17 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.
  • 18 сентября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.
  • 19 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

Шымкент

  • 17 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.
  • 18-19 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 15:18
Синоптики предупредили о надвигающемся на Казахстан циклоне с дождями

Подробный прогноз по всей стране на сегодня, 16 сентября, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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