Бабье лето в Алматы: в город вернется летняя жара до +31°С

В ближайшие дни – с 17 по 19 сентября 2026 года – в Алматы и Шымкенте ожидается постепенное потепление. В Астане ситуация обратная. Там столбики термометра опустятся до +21°С, сообщает Zakon.kz.

О погодных сюрпризах рассказали синоптики РГП "Казгидромет". При этом осадки в столице ожидаются лишь однажды за эти дни.

Астана

17 сентября: переменная облачность. Днем ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.

18 сентября: переменная облачность. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

19 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С.

Алматы

17 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

18 сентября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

19 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

Шымкент

17 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.

18-19 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

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Подробный прогноз по всей стране на сегодня, 16 сентября, можно узнать по этой ссылке.