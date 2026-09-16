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Общество

Безработная казахстанка пыталась разобраться с обидчиками под видом полицейской

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 15:30 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 25-летнюю девушку наказали за фейковое звание и хулиганство, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали, что в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой неизвестная женщина во время конфликта по мобильному телефону представлялась сотрудником полиции.

Уже в ходе проверки было установлено, что ею является 25-летняя жительница Шымкента.

"Она не имеет никакого отношения к органам внутренних дел и в настоящее время нигде не работает".Пресс-служба ДП Шымкента

В итоге за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, нарушение общественного порядка и совершение мелкого хулиганства казахстанку привлекли к административной ответственности.

"За незаконное присвоение специального звания и должности, а также представление себя сотрудником государственного органа законодательством Казахстана предусмотрена ответственность", – напомнили в ведомстве.

Немного ранее сообщалось, что полиция Алматы ищет жертв вымогателя.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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