Безработная казахстанка пыталась разобраться с обидчиками под видом полицейской

В Шымкенте 25-летнюю девушку наказали за фейковое звание и хулиганство, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали, что в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой неизвестная женщина во время конфликта по мобильному телефону представлялась сотрудником полиции.

Уже в ходе проверки было установлено, что ею является 25-летняя жительница Шымкента.

"Она не имеет никакого отношения к органам внутренних дел и в настоящее время нигде не работает". Пресс-служба ДП Шымкента

В итоге за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, нарушение общественного порядка и совершение мелкого хулиганства казахстанку привлекли к административной ответственности.

"За незаконное присвоение специального звания и должности, а также представление себя сотрудником государственного органа законодательством Казахстана предусмотрена ответственность", – напомнили в ведомстве.

Немного ранее сообщалось, что полиция Алматы ищет жертв вымогателя.