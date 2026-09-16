Безработная казахстанка пыталась разобраться с обидчиками под видом полицейской
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 25-летнюю девушку наказали за фейковое звание и хулиганство, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали, что в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой неизвестная женщина во время конфликта по мобильному телефону представлялась сотрудником полиции.
Уже в ходе проверки было установлено, что ею является 25-летняя жительница Шымкента.
"Она не имеет никакого отношения к органам внутренних дел и в настоящее время нигде не работает".Пресс-служба ДП Шымкента
В итоге за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, нарушение общественного порядка и совершение мелкого хулиганства казахстанку привлекли к административной ответственности.
"За незаконное присвоение специального звания и должности, а также представление себя сотрудником государственного органа законодательством Казахстана предусмотрена ответственность", – напомнили в ведомстве.
Немного ранее сообщалось, что полиция Алматы ищет жертв вымогателя.
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