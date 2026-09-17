24 погибших – полиция Алматы сделала заявление

В полиции Алматы 17 сентября 2026 года раскрыли печальную статистику смертей пешеходов на дорогах города, сообщает Zakon.kz.

С начала года в городе зарегистрировано около 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов. В результате 24 человека погибли, более 2 тысяч получили травмы.

В Алматы, между тем, в рамках акции "Пешеход" сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения, в том числе за предоставлением водителями преимущества пешеходам.

Профилактическая работа также проводится в школах. С учениками проходят разъяснительные мероприятия, детям раздают световозвращающие элементы.

"Безопасность на дороге зависит от каждого участника движения. Водителям необходимо быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, а пешеходам – соблюдать правила и переходить дорогу только в установленных местах", – обратился начальник Управления административной полиции Алматы Абдинур Тасыбаев.

В полиции ранее показали кадры, как произошло серьезное ДТП с участием бензовоза на улице Саина. Оказалось, что причиной стал упавший у водителя двухколесного транспорта шлем.