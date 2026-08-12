Упал и забился в судорогах: главный полицейский Алматы сделал заявление о нокауте на дороге

Начальник Департамента полиции (ДП) города Алматы Айдын Кабдулдинов 12 августа 2026 года прокомментировал случай с жесткой разборкой водителей на дороге, сообщает Zakon.kz.

По словам генерал-майора, водитель джипа задержан за применение физической силы.

"По данному факту полицией незамедлительно начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сказал Айдын Кабдулдинов.

Ход расследования находится на его личном контроле.

Полиция также показала кадры задержания и водворения в следственный изолятор водителя.

Кадры с инцидентом на проспекте Сейфуллина появились в соцсетях 11 августа. На видео с регистратора водитель не остановился перед разворачивающимся джипом, а объехал его. Затем водитель джипа вынудил его остановиться. Когда мужчина вышел из авто – получил удар в лицо, упал и забился в судорогах. А напавший потащил его к машине.