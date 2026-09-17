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Общество

Что будет с поступлениями НДС после 2027 года – ответ МНЭ

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 15:38 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 17 сентября 2026 года на брифинге в Курултае объяснил, почему пока рано говорить о конкретном росте поступлений НДС в 2028-2029 годах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, сохранится ли рост поступлений НДС в 2028-2029 годах на уровне, ожидаемом в 2027 году, – около 2,5 трлн тенге, и какие прогнозы закладываются на этот период.

На что спикер ответил, что в 2027 году рост поступлений НДС будет связан в том числе с повышением ставки с 12% до 16%. Только за счет этого бюджет дополнительно получит около 248 млрд тенге.

"Что касается 2028-2029 годов, такого роста мы не ожидаем. Поясню, в чем вопрос. У нас трехлетний бюджет: первый год мы планируем детально, а по второму и третьему годам таких конкретных цифр пока нет. Поэтому, когда в сентябре 2027 года мы придем с бюджетом на 2028-2029 годы, уже будут конкретные показатели. К тому времени мы увидим итоги и динамику 2027 года. Поэтому сейчас говорить о 2028-2029 годах рано", – озвучил Азамат Амрин.

Ранее депутат Илья Теренченко попросил правительство объяснить, за счет чего в 2027 году ожидается существенный рост поступлений НДС и какую роль в этом сыграет ставка в 16%.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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