Элитные ЖК Алматы останутся без воды в ночь на 19 сентября

В пресс-службе ГКП "Алматы Су" выступили с предупреждением о том, что в городе из-за работ по переустройству магистрального водопровода временно ограничат подачу воды, сообщает Zakon.kz.

Известно, вода будет отключена 18 сентября с 22:00 до 06:00 19 сентября в следующих районах:

Бостандыкский район – в контуре проспекта Аль-Фараби, улиц Померанцева и Тимирязева и реки Есентай, а также в микрорайонах Коктем-1 и Коктем-2 и на улице Байтурсынова от проспекта Аль-Фараби до улицы Сатпаева.

Медеуский район – жилые комплексы Esentai City и Belleview, проспект Аль-Фараби, 120 и 128, улица Каппарова, 167, 181 и 185.

"Отключение связано с реконструкцией моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби". ГКП "Алматы Су"

Жителей и гостей города также уведомили о том, что после завершения работ возможно временное изменение качества воды.

"До полной промывки сетей не следует использовать стиральные и посудомоечные машины и другие сантехнические приборы". ГКП "Алматы Су"

Кроме того, мы уже рассказывали, что с 08:00 до 22:00 18 сентября будет приостановлена подача воды в квадрате улиц Тимирязева, Жарокова и проспектов Абая, аль-Фараби.