#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
444.88
513.26
5.28
Общество

Элитные ЖК Алматы останутся без воды в ночь на 19 сентября

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 15:41 Фото: unsplash
В пресс-службе ГКП "Алматы Су" выступили с предупреждением о том, что в городе из-за работ по переустройству магистрального водопровода временно ограничат подачу воды, сообщает Zakon.kz.

Известно, вода будет отключена 18 сентября с 22:00 до 06:00 19 сентября в следующих районах:

  • Бостандыкский район – в контуре проспекта Аль-Фараби, улиц Померанцева и Тимирязева и реки Есентай, а также в микрорайонах Коктем-1 и Коктем-2 и на улице Байтурсынова от проспекта Аль-Фараби до улицы Сатпаева.
  • Медеуский район – жилые комплексы Esentai City и Belleview, проспект Аль-Фараби, 120 и 128, улица Каппарова, 167, 181 и 185.
"Отключение связано с реконструкцией моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби".ГКП "Алматы Су"

Жителей и гостей города также уведомили о том, что после завершения работ возможно временное изменение качества воды.

"До полной промывки сетей не следует использовать стиральные и посудомоечные машины и другие сантехнические приборы".ГКП "Алматы Су"

Кроме того, мы уже рассказывали, что с 08:00 до 22:00 18 сентября будет приостановлена подача воды в квадрате улиц Тимирязева, Жарокова и проспектов Абая, аль-Фараби.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
отключение воды
11:26, 07 ноября 2023
В двух районах Алматы временно отключат холодную воду
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
15:28, 11 июля 2025
В Алматы с 14 июля частично перекроют улицу Орманова
В Алматы без воды останутся несколько микрорайонов
09:15, 23 апреля 2024
В Алматы без воды останутся несколько микрорайонов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кристина Белова выполняет подачу
15:36, Сегодня
"Впереди много борьбы": капитан сборной Казахстана по волейболу о выходе в плей-офф Азиады
Данияр Елеусинов
15:27, Сегодня
"Под капельницей": Данияр Елеусинов начал лечение от алкоголизма в США
Соболенко с женихом позируют в гостинице
15:10, Сегодня
Арина Соболенко выложила фото из Нью-Йорка после поражения от Рыбакиной в финале US Open
&quot;Елимай&quot; нестабилен&quot;: Euro-football.ru отдал предпочтение &quot;Тобылу&quot; в КПЛ
14:51, Сегодня
"Елимай" нестабилен": Euro-football.ru отдал предпочтение "Тобылу" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: