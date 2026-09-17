Численность сотрудников МВД хотят увеличить в Казахстане

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбеков в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, какие новые статьи расходов заложены в проекте трехлетнего бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Абзал Бейсенбеков отметил, что на направление "Безопасность, государственное управление и резервы" в 2027 году из бюджета планируется направить 4,9 трлн тенге. Основная часть расходов, по его словам, или 3,3 трлн тенге, приходится на силовой блок, тогда как на государственное управление предусмотрено 787 млрд тенге.

"Предусмотрены дополнительные средства: 95 млрд тенге – на жилищные выплаты сотрудникам силовых органов, 2,3 млрд тенге – на увеличение численности сотрудников Министерства внутренних дел и 1,7 млрд тенге – на создание Национального совета Казахстана", – подчеркнул вице-министр.

Ранее Абзал Бейсенбеков рассказал, какие меры буду приняты для развития регионов.