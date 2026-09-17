Мальчиков начнут прививать против ВПЧ в Казахстане

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал о планах усилить профилактику рака среди казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Абзал Бейсенбекулы отметил, что в проекте бюджета на 2027-2029 годы на здравоохранение предусмотрено 2,5 трлн тенге.

"Средства предусмотрены на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, лекарственное обеспечение и медицинское страхование. Наша задача – не только финансировать отрасль, но и принимать меры по профилактике заболеваний, а также улучшать конкретные показатели в сфере здравоохранения", – сказал он.

В частности, с 2027 года в пилотном режиме в четырех регионах будет внедрен новый вид профосмотра – скрининг для профилактики рака легких. Это позволит выявлять заболевания на более ранних стадиях.

"Еще одна профилактическая мера — вакцинация против вируса папилломы человека мальчиков в возрасте 11 лет (девочкам вакцинация началась с 2025 года – Прим. ред.)", – резюмировал вице-министр.

18 мая 2026 года сообщалось, что главный государственный санитарный врач РК подписал постановление "О проведении дополнительной вакцинации против вируса папилломы человека девочкам в возрасте 14-17 лет (включительно) в Республике Казахстан".

18 ноября 2025 года врачи-онкологи назвали условия для снижения заболеваемости раком шейки матки среди женщин в Казахстане.