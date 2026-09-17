Дождливо и ветрено: прогноз погоды по Казахстану на 18 сентября
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В пятницу, 18 сентября 2026 года, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут дожди, грозы и усиление ветра на большую часть территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", на севере страны ожидается сильный дождь.
На юге, юго-востоке и востоке республики погода будет преимущественно без осадков.
"Ночью и утром на западе, севере и востоке Казахстана местами прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
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С подробным прогнозом на 18, 19 и 20 сентября 2026 года по Астане, Алматы и Шымкенту можно ознакомиться по этой ссылке.
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