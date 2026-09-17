#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
444.88
513.26
5.28
Общество

Дождливо и ветрено: прогноз погоды по Казахстану на 18 сентября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 18:00 Фото: unsplash
В пятницу, 18 сентября 2026 года, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут дожди, грозы и усиление ветра на большую часть территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", на севере страны ожидается сильный дождь.

На юге, юго-востоке и востоке республики погода будет преимущественно без осадков.

"Ночью и утром на западе, севере и востоке Казахстана местами прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 18:00
До +16°С: каким будет октябрь 2026 года в Казахстане

С подробным прогнозом на 18, 19 и 20 сентября 2026 года по Астане, Алматы и Шымкенту можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
18:17, Сегодня
Прибыльная "работа" из Telegram закончилась для казахстанца 10 годами колонии
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
16:02, 27 июля 2025
Циклон принесет дожди в Казахстан: без осадков останется только юг
Дождь, дожди, осадки
17:41, 07 июня 2025
Какая погода ожидает казахстанцев 8 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев перед боем в UFC
18:37, Сегодня
Соннен рассказал, почему Джон Джонс выше Ислама Махачева в рейтинге величайших бойцов
Фигурное катание
18:11, Сегодня
Казахстанка Абаева стала 33-й в короткой программе на юниорском этапе Гран-при в Анкаре
&quot;Шахтёр&quot;
17:53, Сегодня
Первая лига: вернувшийся в КПЛ "Шахтёр" не сумел дома победить "Тараз"
Будем надеяться, что Алиев и на ЧМ-2026 войдёт в ТОП-3
17:40, Сегодня
Казахстанский борец Майс Алиев перед выступлением на чемпионате мира выиграл медаль в Чечне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: