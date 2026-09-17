Черный рынок воды в Казахстане: за год выявили почти тысячу случаев незаконного полива

Председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Сейлбек Нурымбетов на брифинге в СЦК 17 сентября 2026 года рассказал, что делается для повышения эффективности потребления воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейлбек Нурымбетов напомнил, что мониторинг ведется совместно с Генеральной прокуратурой.

"С начала 2026 года бассейновыми водными инспекциями к административной ответственности по фактам незаконного водопользования привлечено 251 лицо, которые орошали более 17 тыс. гектаров земли, выявлено 929 фактов полива 5,5 тыс. гектаров без договоров на оросительных системах "Казводхоза", – отметил он.

В 2027 году планируется оцифровать оросительные системы и договорные отношения оставшихся 43 субъектов, таких как Туран Су, Алматыоблводхоз, чтобы и здесь минимизировать такие риски.

24 февраля 2026 года сообщалось, что в Казахстане усиливают борьбу с черным рынком воды.