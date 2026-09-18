10 дней на регистрацию: прокуратура Астаны выступила с жестким предупреждением

Проживание в Казахстане без регистрации либо документов, удостоверяющих личность, является административным правонарушением. Об этом важном правиле напомнили 18 сентября 2026 года в пресс-службе Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным столичной прокуратуры, с начала года в Астане за проживание без регистрации к административной ответственности привлекли 41 906 человек. Из них 533 повторно нарушили требования в течение года после наложения административного взыскания.

"Граждане, прибывшие в Казахстан из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться в течение 10 календарных дней после приезда". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Далее следует серьезное обращение:

"Призываем жителей не допускать проживания граждан без регистрации и предупреждаем об административной ответственности. За нарушение предусмотрен штраф до 20 МРП по статье 492 Кодекса об административных правонарушениях".

Немного ранее стало известно о том, что в Алматы утвердили новый норматив регистрации по месту жительства и временного пребывания. Теперь при регистрации будет учитываться площадь жилья – не менее 15 кв. м общей площади на одного человека.