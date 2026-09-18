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Общество

Дожди, град и ураганный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 20:24 Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 19 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе региона – чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза и град, на востоке – небольшой дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем ожидаются временами дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на севере, юге и в центре ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, юге и в центре порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на востоке и юге порывы 15-18 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области на юге ожидается ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, днем в горных районах порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на севере ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северо-западный, днем на юге порывы 15-20 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, утром и днем на севере, юге и в центре 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юге – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем на севере, юге и в центре 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер северный, днем на юге и востоке 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе и севере порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Астане и Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

О том, каким будет октябрь 2026 года в Казахстане, можно узнать по этой ссылке.

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Канат Болысбек
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